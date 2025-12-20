IG驚現「張文是我兄弟」點名台中新光三越 警追查：境外IP來自柬埔寨

警方接獲恐嚇留言派遣警力進駐台中新光三越加強戒備。（圖／翻攝畫面）

台北19日晚間發生張文隨機恐怖攻擊事件，網路上陸續出現模仿式恐嚇言論。繼高雄車站遭點名後，又有人在社群平台Instagram留言聲稱「張文是我兄弟」，並點名台中新光三越為下個目標。台中市警局第六分局20日上午10時19分接獲通報後，立即展開調查，第一時間針對該留言進行網路協定（IP）分析，確認發文來源IP來自柬埔寨，立即派遣警力進駐全面戒備。

繼高雄車站遭點名後，再有人在社群平台Instagram留言聲稱「張文是我兄弟」，並點名台中新光三越為下個目標，引發不安。（圖／翻攝畫面）

第六分局表示，接獲恐嚇訊息後即刻與百貨館方聯繫，啟動應變機制，除增派警力外，也同步強化館內外安全管理措施。新光三越館外廣場與主要出入口均有制服警力定點守望與機動巡邏，員警不時來回巡視人流與周邊動態，見警率明顯提高，館內亦加強人員管制與安全巡查。

新光三越回應，高度重視顧客與同仁的安全，第一時間啟動相關加強措施，包括強化出入口安全維護、提高保全與安管人員巡查密度，並提醒第一線同仁留意周遭環境，若發現任何可疑情形，將即時通報並妥善應處，以確保顧客與同仁安全。

警方指出，第六分局轄區內交通節點密集，除捷運綠線各站、客運轉運據點外，也有多家大型百貨與人潮聚集場所，目前已全面增派警力於重要交通節點及人流熱區加強巡邏，並採取滾動式檢討，持續強化各項維安作為。

第六分局強調，於網路上散布危害公眾安全之不實或恐嚇訊息，已涉犯刑法第151條恐嚇危害公共安全罪，可處2年以下有期徒刑。警方呼籲民眾勿以身試法，若發現可疑人事物，請立即撥打110報案並保持安全距離，共同維護社會治安。

