最近 Meta 官方證實，他們正準備在 Instagram、Facebook 還有 WhatsApp 測試全新的「Premium」訂閱方案。這可不是我們之前聽過的那個為了拿藍勾勾的驗證方案喔，而是真的要給你一些「超能力」的進階體驗！讓我們一起來看看這次 Meta 葫蘆裡賣的是什麼藥，這些進階功能到底值不值得你買單～

IG 終於可以偷偷看限動不被發現了？Meta 推付費訂閱制，這三招進階功能你買單嗎？

核心功能依然免費，但「Premium」讓你瞬間變身社群特務

首先要安撫一下大家的心，Meta 這次特別強調，我們平常愛用的聊天、發文等核心功能依然會維持免費。這個全新的訂閱方案更像是給「重度使用者」的加強套件。這次測試的方向鎖定在提升你的生產力與創作力，讓你在分享內容或社交互動時，擁有比一般人更高的掌控權。雖然目前定價還沒公佈，但 Meta 透露每個平台都會有各自專屬的付費功能，不會只有死板板的單一方案，聽起來就像是可以根據需求「選配」自己的社群升級包！

偷偷看限動不留痕跡？IG 玩家最期待的暗黑功能來了

是不是很想偷看前任現在過的好不好或是偷看討厭的人又在做什麼妖，可是又怕被發現怕手滑點到留下紀錄很尷尬？或者是整理追蹤名單時，發現手點到痠還是找不出到底是誰沒回追你？這些我們內心深處的小劇場，Meta 似乎通通聽到了！

目前傳出的消息，Instagram 很有可能會加入「匿名觀看限時動態」的功能，讓你不用再開一堆小帳就能偷看那些你想看但不想被知道的人（？）另外還能建立無上限的受眾名單以及「一鍵抓出沒回追你的帳號」功能，這些功能雖然「暗黑」，但對於追求隱私跟精準管理的玩家來說，真的是夢寐以求的超能力啊！

AI 虛擬助手進駐，手殘也能變身剪輯大神

除了社交小工具，Meta 這次也打算把重金收購的 AI 技術直接餵給訂閱用戶。像是最近話題度很高的那個傳說中能幫你快速生成影片的 Vibes AI 功能，未來只要訂閱就能享有完整體驗。以後想發 Reels 卻沒靈感？或者想自動化處理一些瑣碎的社群任務？這些進階 AI 應用就像你的專屬小助理，幫你省下大把時間，讓你把心力放在更有趣的創意發揮上

社群訂閱制成趨勢，連 LINE 也要加入戰局了

其實不只 Meta，就連大家每天都在用的 LINE 也預告 2026 上半年要在台灣推出「LINE Premium」會員計劃，標榜每月只要 165 元就能換到 100GB 的備份空間跟無壓縮相簿

看來以後社群軟體會慢慢變成一種「選配」概念，基礎服務大家用，但想要更高效、更私密、更厲害的功能，就得看大家覺得這些功能有沒有利到戳破自己的荷包囉！

小結：找出最適合你荷包的刀口

最後來幫大家整理一下，如果你是追求「社群掌控感」的人，Meta 的 Premium 方案絕對是你的首選，因為匿名看限動跟抓幽靈粉絲功能實在太實用，還有 AI 影片工具簡直是工作神器，能幫你省下大把研究跟剪輯的時間耶！但如果你對「日常溝通」比較在意，那貼圖吃到飽、雲端備份或是更清爽的聊天介面，未來 LINE 的 Premium 方案可能會更有感

如果是你，最願意解鎖哪一個付費功能呢？說實話，如果 Meta 的價格定得合理，光是「匿名看限動」這一點，我可能就會乖乖拿出信用卡惹！

大家還有什麼願望清單，覺得 Meta 一定要開發出來？在下面留言跟我分享，說不定 Meta 真的有在看喔！(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

