IG 限動隱身看、查誰沒回追？！ Meta 啟動多樣化訂閱計畫

【緯來新聞網】Meta 於週一向 TechCrunch 證實，在接下來幾個月內，針對旗下應用程式 Instagram、Facebook 與 WhatsApp 推出全新的訂閱服務 。這項計畫的目的是讓使用者能獲得更強的生產力和創意功能，並擴展 AI 應用空間，同時 Meta 也強調目前的免費核心體驗會持續保留 。這套訂閱制並非單一方案，Meta 會測試多種不同的功能組合，讓各個 App 擁有專屬的付費項目 。

AI 功能將是這次訂閱計畫的一大重點。Meta 打算將近期以 20 億美元收購的 AI 代理 Manus 納入訂閱內容並擴大應用規模 。目前已經有工程師在 Instagram 測試版中發現了 Manus AI 的入口圖示 。另外，Meta 也準備對 AI 短影音工具「Vibes」改採付費模式 。Vibes 本來是完全免費的，但未來會變成「免費增值freemium)」模式，用戶可以免費使用基本功能，若想解鎖每月更多的影片製作額度，就需要付費訂閱



在社群平台功能方面，Instagram 的付費方案細節已經釋出。用戶訂閱後可以建立無限數量的受眾名單、看到哪些追蹤者沒回追自己，甚至能觀看別人的限時動態而不留下紀錄 。這些服務與現有的「Meta Verified」是分開的 。Meta Verified 主要是針對創作者和企業提供藍勾勾、客服與防冒名保護 ；而新方案則是根據以往經驗，為一般大眾設計更貼近生活的功能 。



Meta 此規劃是為了增加營收，但也面臨用戶訂閱疲勞的風險 。Meta 表示，在未來幾個月逐步推出服務的過程中，將持續蒐集用戶社群的回饋以調整方向 。

