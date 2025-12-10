IG「限時動態」新功能 網直呼「超變態」用戶1動作可避免

Instagram的限時動態功能頗受好評。美聯社資料照片



Instagram是年輕人重要社交平台，所有新功能都會牽動用戶的心。近期不少網友就發現，Instagram的限時動態竟然能隨意「轉發分享」，就有網友就評論這個新功能「超變態」。網友留言分析，這樣就可以轉發別人的限時動態去公審。專家表示，只要將帳號做一項調整，就可以避免這問題。

網友在Threads上發文寫到，「IG這又是什麼新功能，超變態」。網友也分享照片解釋，其他用戶能將你公開的限時動態，直接分享到他自己的限時動態，一鍵轉發，無需標記或授權。

該新功能也被許多用戶證實，甚至還有人實測「被轉發後，當事帳號是不會收到通知的」。不少人就說，「別人可以安靜又快速的把你的限動拿去公審」、「超變態」、「超可怕，這沒有侵權問題嗎」、「以後炎上方便多了吧」。

不過另外也有網友力挺該功能，「你能轉發的是『本來就公開』的限時動態，轉發只是增加曝光量而已不是嗎」、「真的擔心的話只要帳號不公開，限動就不會被轉發吧」。此外，不少追星族也說，這樣轉發偶像或明星的限時動態，可以更方便，也能當成精選，把握偶像的每個精彩動態。

也有網友發現，要是用戶是「私密帳號」，別人就無法分享限時動態。換言之，若想避免自己的限時動態被完全不認識的人拿去使用，只需要將帳號隱私設定做更改。另外，用戶也可設定中把「將限時動態分享到限時動態」功能關掉。

