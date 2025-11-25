IG、FB 群組和 AI 互動聊天！Meta AI 四大功能台灣、日本同步上線！
Meta AI 今天正式在台灣、日本全面上線，新功能讓聊天不只是聊天，也能同時能與 AI 互動協作，這次更新會如何改變我們使用社群的方式，以及如何召喚出這個功能，快跟著 Spac1 一起來了解更多～
四大用途一次看
Meta AI 這次有四個受矚目的亮點，第一個就是會幫你找咖啡店、查比價、整理旅遊行程，而這些全都能在群組對話中完成，除了查資料，它更能針對討論內容提出建議，當和朋友聊到天南地北的時候還可以幫你總結群聊脈絡～減少訊息迷失！視覺創作方面，Meta AI 可直接生成圖片、封面或動圖，讓限動、貼文與社群素材更容易誕生！最後一個功能也很實用，它能幫你寫貼文開頭、想標語、改寫句子，讓社群創作更省力！
在地化進化中
雖然功能同步開放台灣，但 Meta AI 仍處於在地化調整階段，包含中文語境、常用詞彙與生活文化的理解仍在優化～部分回答可能略顯直譯或資訊來源偏向全球化內容，但 Meta 表示會持續根據台灣與日本使用回饋改善！相信隨著本地搜尋與合作來源增加，未來在地搜尋、娛樂、飲食、交通與生活助理場景將會更加成熟！
如何召喚 Meta AI
那要使用 Meta AI 的方式也非常簡單，不必跳離 App、不需額外下載或設定，只要更新社群 App 至最新版本，並且在群聊或私訊視窗中輸入 @Meta AI，或在搜尋欄、對話框旁點擊 Meta AI 圖示即可啟動！所有回覆都會顯示「由 Meta AI 提供」，方便使用者辨識，另外也有提供網頁版的！貼心附上連結：Meta AI
小結
Meta AI 的進駐，讓社群平台不再只是分享與溝通，而是成為搜尋入口、創作工具與生活助理！當 AI 逐漸理解語境、文化與日常需求，它未來可能像貼圖、限動或私訊一樣成為社群必備功能～以後你跟朋友間的小旅行不會再講好幾年結果什麼計劃都還沒開始了，Meta AI 直接幫你們選好空檔日期並規劃行程，以後可以當個光明正大的懶人了（開心開心
