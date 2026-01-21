IG、Threads 都在騙！寒假想「在家躺著賺」 警揭打工文藏詐騙風險

嫌犯前往超商替詐騙集團領取被害人寄送金融卡包裹。高市少年警察隊提供



高雄少年警察隊破獲假求職詐欺，詐團誘騙青少年寄出存摺、提款卡或代領包裹，從中牟利；寒假將至，Threads、IG等社群充斥標榜「免經驗、現領、在家待命」的短期打工訊息，警方提醒，一旦參與恐成共犯，面臨刑責與家庭巨額求償，家長與學生務必提高警覺。

隨著寒假將至，詐騙集團利用青少年想要短期賺取零用金的心理，透過Threads、IG、Dcard等社群平台發布短期打工訊息，標榜「免經驗、現領、在家待命」，吸引學生參與。

警方提醒，這些工作多涉及代收存摺、提款卡或代領不明包裹，一旦參與，便可能成為詐欺集團共犯，呼籲學生打工務必慎選合法管道，切勿因一時貪念或疏忽，毀掉自己前程。

警方強調，正規公司不會要求員工用個人帳戶處理公司資金，也不會只透過通訊軟體聯繫或隱瞞公司地址與負責人，家長在預防工作中扮演關鍵角色，應留意孩子是否突然出現不明來源的大額金錢或奢侈品，了解其打工內容與雇主背景，並提醒孩子保護個人資料，絕不可將存摺、提款卡交給他人。

高雄市少年警察隊隊長陳仁正強調，法律責任不因年齡而有所折扣，青少年若參與詐欺行為，不僅觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》，其父母也可能面臨巨額民事連帶賠償。

