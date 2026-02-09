iGarden 發表仿生雙視泳池機器人 M1 Pro Max，拿下 CES 2026 創新獎

主打智慧庭院設備的 iGarden，近日正式推出旗艦級泳池清潔機器人 M1 Pro Max。該產品不僅獲得 CES 2026 創新獎肯定，也被官方定位為全球首款導入「仿生雙視系統」的泳池清潔設備，試圖解決傳統機器人清掃路線混亂、效率不穩定等長期痛點。

雙鏡頭＋3D 視覺，強化環境判斷能力

iGarden M1 Pro Max 的最大特色，在於內建仿生雙視系統，透過視差原理產生 3D 深度資訊，可辨識泳池內的台階、斜坡與淺水平台等結構。

系統會即時將影像資料傳送至視覺 AI 模組，進行路徑規劃與區域分析，避免傳統隨機清掃「重複跑、漏掃」的問題。

官方表示，當系統偵測同一區域多次清掃仍有殘留污垢時，會自動啟動強力模式，提高吸力進行重點清潔。

(PRNewsfoto/Fairland Group – iGarden)

AI 定點加強清潔，對付頑固污漬

在清潔策略上，M1 Pro Max 搭載 AI 目標清潔系統，可依據污染程度動態調整清掃模式。

當判定特定區域屬於高污染範圍時，設備會：

自動提高吸力

延長停留時間

重複覆蓋清潔路線

藉此提升對藻類、水垢與沉積物的處理效果。

續航最長 10 小時，支援 21 天自動排程

為了應付大型泳池與長時間運作需求，iGarden 為 M1 Pro Max 導入高容量電池與第二代智能變頻系統，官方數據顯示續航時間最長可達 10 小時。

搭配 AI 定時功能，用戶可設定長達 21 天的自動清潔排程，減少頻繁操作與人工維護需求。

系統會依照實際任務量動態調節功率，在效能與耗電之間取得平衡。

(PRNewsfoto/Fairland Group – iGarden)

一鍵回岸＋大容量集污倉，降低維護門檻

在使用體驗方面，M1 Pro Max 強調「低操作負擔」設計，重點功能包括：

一鍵回岸功能：透過聲吶通訊定位，自動回到池邊

4.5 公升集污倉：減少清理頻率

雙層過濾結構：降低堵塞風險

即使集污倉接近滿載，官方表示仍可維持穩定吸力表現。

品牌策略轉向「藝境生活科技」

隨著 M1 Pro Max 上市，iGarden 也同步調整品牌定位，提出「Artful Living Technology（藝境生活科技）」發展方向，強調戶外設備應兼顧實用性與生活質感。

官方認為，未來庭院與泳池設備將逐步走向高度自動化、長時間自主運作、低存在感設計，讓戶外空間更接近「自我管理」的生態系統模式。

至於價格部分，目前 iGarden M1 Pro Max 已正式開賣，官方公布的起售價為 1,599 美元，主要鎖定高階私人泳池與度假型住宅市場。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美通社、iGarden

