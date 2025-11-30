IGN再強調《燕雲十六聲》6分低評？Asmongold怒噴「別聽他們胡扯」

開放世界武俠新作《燕雲十六聲》（Where Winds Meet）國際服已經推出 2 週時間，免費遊玩、客金項目僅外觀內容，卻擁有 3A 級的豐富內容玩法，在歐美社群之間相當受到歡迎。但知名外媒 IGN 卻在遊戲推出時給 6 分（10 分），引起過不少爭議。而最近 IGN 突然在社群發文，再次強調給予該作 6 分的評價，無故的「舊文重發」且刻意強調低分的舉動，被外界認為太有針對性，引起網友的嘲諷與質疑。

遊戲推出後，在歐美社群獲得歡迎。（圖源：燕雲十六聲）

IGN 批評遊戲是 「塞入太多東西的遊樂園，每個設施卻只有半速在運轉」。對此，Twitch 知名實況主 Asmongold 在 IGN 的 X（推特）留言支持遊戲，呼籲玩家「別聽他們胡扯」，認為該媒體的觀點沒有任何參考價值，《燕雲十六聲》可以獲得 8 或 9 分，更別提還是免費的。Asmongold 的言論很快就獲得了社群的共鳴，許多網友紛紛在貼文下方留言，批評媒體對該作的看法與玩家實際體驗嚴重脫節，《燕雲十六聲》明明就是被低估的優秀免費遊戲。

當然從實際的市場數據來看，玩家的反應直接打臉了媒體的低分評價。目前《燕雲十六聲》在 Steam 平台上獲得了 86% 的「極度好評」，遊戲熱度持續延燒，最高同時在線人數更是一路衝破 25 萬人大關。這些亮眼的成績證明了該作在歐美地區擁有極高的人氣，玩家顯然更願意用實際遊玩時間來投票，而不是盲目聽信媒體的評分。