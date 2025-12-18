IGN年度家機遊戲揭曉：《33號遠征隊》稱霸PS5、Xbox 任天堂由《咚奇剛》封王

《咚奇剛蕉力全開》。圖／翻攝自任天堂eShop

遊戲媒體 IGN 本週公布 2025 年三大遊戲家用主機平台的年度最佳遊戲得主，法國獨立工作室 Sandfall Interactive 的 RPG 鉅作《光與影：33號遠征隊（Clair Obscur: Expedition 33）》展現驚人宰制力，同時奪下「最佳 PlayStation 遊戲」與「最佳 Xbox 遊戲」兩項大獎。任天堂陣營則由 Switch 2 的護航大作《咚奇剛蕉力全開（Donkey Kong Bananza）》殺出重圍，擊敗眾多本家強作奪魁。IGN 特別說明，鑑於獨佔遊戲日益稀缺，今年的評選標準不再侷限於獨佔作品，而是選出該平台上年度表現最優秀的遊戲。

《光與影：33號遠征隊》日前甫拿下2025 TGA遊戲大獎含年度最佳遊戲在內共九個獎項，打破歷史紀錄。這次再獲得IGN評選的雙料冠軍，可說實至名歸。這款向昔日《Final Fantasy》與《女神異聞錄 5》致敬的作品，成功將經典回合制 RPG 的公式注入現代靈魂。IGN 盛讚其戰鬥系統融合了傳統指令與刺激的即時動態輸入，讓每場戰鬥都充滿張力。而在華麗的戰鬥之外，遊戲關於愛與悲傷的深刻劇本，以及 Jennifer English（飾演 Maelle）與 Ben Starr（飾演 Verso）的精湛配音，更讓這款遊戲在敘事層面上足以與 Sony 本家的電影式大作並駕齊驅。

在 PlayStation 平台方面，儘管 Sony 面臨競爭對手微軟打破獨占策略的挑戰，但 PS5 玩家今年仍不乏佳作。然而，《光與影：33 號遠征隊》憑藉著如同電影般的視覺效果及動人故事，成為今年 PS5 上最值得銘記的體驗。IGN 評論道：「驚喜吧！它又拿獎了。但這款遊戲真的就是這麼好。」

《光與影：33 號遠征隊》。圖／翻攝自PlayStation官網

對 Xbox 玩家而言，2025 年是心情複雜的一年。雖然經歷了漲價、專案取消與裁員等動盪，但 Game Pass 依然提供強大的陣容。作為首發即登陸 Game Pass 的作品，《光與影：33號遠征隊》無疑是今年訂閱服務中最耀眼的寶石。遊戲不僅展現了法國工作室的美學與音樂品味，其細膩的角色刻畫與自訂義系統，更讓玩家在體驗悲喜交加劇情的同時，也能享受深度策略帶來的成就感。

任天堂方面，隨著 Switch 2 於今年 6 月正式發售，2025 年標誌著新世代的開端。在任天堂本家發行的 16 款遊戲中，睽違 20 年回歸本家開發的 3D 平台動作遊戲《咚奇剛蕉力全開》脫穎而出。IGN 指出，任天堂大膽地未選擇 3D 瑪利歐作為首發，而是讓大金剛（Donkey Kong）重新定義這個經典 IP。遊戲結合極致的破壞物理機制與自由探索，被譽為 Switch 2 首款必玩神作。

《咚奇剛蕉力全開》汲取了《薩爾達傳說：曠野之息》的自由度精神，玩家可以利用大金剛強大的力量破壞地形、挖掘捷徑，甚至用各種創意方式突破關卡。IGN 編輯表示，無論玩家想按部就班探索，還是利用技巧跳過挑戰，遊戲都提供了極高的包容性與獎勵。這款遊戲不僅致敬了過去的經典，更宣告大金剛在 2025 年正式重返榮耀，成為任天堂 2025 年最具代表性的作品。



