夏季美白防曬超前部署：維生素C、穀胱甘肽、膠原蛋白...上iHerb一站買齊！指定品第二件半價、免運門檻免800
iHerb 2026最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
夏季腳步緩緩靠近，肌膚的美白防曬戰現在就要提前準備好！從外在防護的防曬商品，到日常保養中常見的維生素C、穀胱甘肽、菸鹼醯胺等營養補給選擇，不僅全都可在iHerb一站買齊，近期還有夏季防曬商品第二件半價、指定保健品第二件6折的限時優惠，加上免運門檻從1250元下修至790元，輕鬆補貨就趁此刻入手。別忘了持續鎖定這篇iHerb優惠懶人包，月月更新即時好康折扣，一手掌握不錯過！
iHerb是什麼？免運門檻是多少？
iHerb是目前全球人氣最夯的購物網之一，平台擁有超過一千多個品牌、破5萬件營養補充品、洗沐養護、美妝保養、母嬰用品、寵物用品、有機食品...等等，標榜從供應商到消費者手上，不經第三方銷售，同類型產品有些可和台灣價差達40%以上，超級划算；官網買優惠最直接，又不怕受騙買到假貨，是眾所公認的高CP值。這裡，你可以參考無數網友的真心評論，挖到比台灣還便宜的歐美品牌好物，透過海外直送服務，下單後最快一周內就能收到，訂單滿1,250元即可免運費（此為常態優惠，最新優惠可能隨網站有所變動）。
更重要的是，iHerb官網提供全中文介面，操作無隔閡，不會英文也能輕易上手；從加入會員到下單完畢，全部只要6個步驟就搞定。快讓小編手把手教學，帶你一起入坑吧！
iHerb 折扣碼如何獲得？最新優惠有哪些？懶人包不斷更新 不知道怎麼下單，往後看有攻略
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夏季美白保健品怎麼挑？iHerb 熱銷榜人氣選擇一次看
美白系保健品琳瑯滿目，一時不知道怎麼挑，不妨先從熱銷排行作為入門參考。像是維生素C、穀胱甘肽、菸鹼醯胺、膠原蛋白等，都是夏季保養清單中討論度很高的熱門選擇。再依照自己的日常飲食習慣、保養需求與預算挑選，就能快速鎖定最適合的明星款！
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（商品價格和排名順序可能依每日不同，敬請以官網顯示為主）
人氣抗曬產品Ｘ美白保養 iHerb一站入手
保養肌膚的關鍵，從不在於步驟繁複或越貴越好，而是回歸最需要的基礎調理，以「補水、修護、提亮、抗曬」為核心方向。尤其當時序進入悶熱的夏季，日間做好抗曬準備，夜間保養搭配質地清爽的產品，讓肌膚在日常中維持穩定不黏膩的狀態，呈現自然透亮的好氣色。
以下是iHerb人氣推薦：
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iHerb怎麼買？中文介面、6步驟下單 新手也免驚！
📍STEP 1：網站偏好設定。先確認右上角的設定顯示是否為台灣（TW）、繁體中文（ZH）、新台幣（TWD），如果不是，可以點選進入修改。
📍STEP 2：建立帳號。點選右上角第二排的「Sign in」，輸入電子郵件或手機號碼，再自訂一組密碼，就完成啦！你也可以使用Google、Facebook、Apple帳號快速登入。
📍STEP 3：開始購物囉！如果一開始沒有目標，不妨善用最上排的分類按鈕，想跟著好評買就選「暢銷」、想嘗鮮就選「新產品」、想撿便宜就選「精選惠」。
若已鎖定特定目標或範圍，可從右邊的搜尋框直接輸入產品名稱，或是左邊的「選購」（依產品分類）、「品牌」（依品牌分類）、「導購」（依功能分類）等不同類別下手。
📍STEP 4：結帳啦！iHerb的結帳頁面十分清楚，除了會顯示你欲購買的商品清單外，右邊欄目也會詳列各筆計費，例如運費、關稅等。最下方則可選擇喜愛的配送服務。貼心提醒，若有折扣碼的人，別忘了在右上角輸入喔！
📍STEP 5：設定收貨地址。按下「前往結帳」後，接著把地址填寫完畢，最上方還可勾選「設定為默認收件地址」，以後就不用每次再輸入囉！
📍STEP 6：再次確認配送細節後，填寫完身分證字號與信用卡資料，就算完成訂單了，接下來就等好貨送上門啦！
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