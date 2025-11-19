iHerb熱銷明星品這樣買8折！入冬消滅小肉肉看這篇！白腎豆、藤黃果、肉鹼、非洲芒果、綠原酸...8大熱門纖體成分吃法和禁忌
進入冬季，又到了最容易放縱食慾的時節，加上天氣轉冷後，讓人懶得動，大吃大喝後的甩油計畫，除了運動一定要做起來，還能怎麼辦呢？有些人會選擇纖體營養補充品，不過市面上超多成分，五花八門讓人看得霧煞煞！白腎豆、藤黃果、肉鹼、綠原酸、兒茶素、膳食纖維...這些常見字眼，你真的了解它們有何不同嗎？攝取禁忌有get到嗎？這篇帶你看懂8大熱門成分，同時推薦iHerb站上熱銷榜明星商品，數萬好評推薦跟風買，現在輸碼再享限時折扣，想撿便宜趕快看下去！
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
告別「沉重」負擔！熱門纖體好物iHerb一站購足 限時優惠快下手
連假期間大魚大肉，就怕體重Hold不住，飆到人生最高點。想試試看上述8大熱門纖體成分嗎？人氣購物網站 iHerb 一次就能買齊！現正推出限時輸碼8折，千萬要把握。
只要訂單滿1,250元，還能免運送到家，單筆訂單金額NT$2,000以下，且半年內沒超過6次海外購物，還能免關稅！加上送貨超神速，最快3天就能送到家！除了纖體好物外，維生素、魚油、葉黃素...等各種保健補劑，也順手一併打包帶回家！
1、白腎豆是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
白腎豆，又稱白芸豆，原產於墨西哥、中南美洲，近年大紅大紫，主因是當食物中的碳水化合物，聚集成澱粉後，須經澱粉酶分解，才會被人體吸收；白腎豆被視為能抑制體內澱粉酶，因此深受外食族青睞。然而，白腎豆不可生食，也不宜攝取過量，孕哺婦女與18歲以下發育孩童應避免食用；一般建議，在餐前30分鐘服用，可搭配其他纖體成分，如藤黃果、非洲芒果籽。
🛒限時特價中！【Swanson】白芸豆提取物膠囊👉點我去購買
🛒站內熱銷冠軍！【NOW Foods】第二代澱粉阻斷劑膠囊👉點我去購買
2、藤黃果是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
藤黃果，是種原生在印度和東南亞的植物，淬鍊出的羥基檸檬酸（HCA）成份，可干擾並抑制人體酵素ATP citrate lyase的活性，這種酵素被視為是合成脂肪酸的關鍵之一。不過許多研究指出，單純補充藤黃果卻沒有搭配運動，幾乎等同沒吃，想甩肉還是得搭配運動同步進行。至於最佳攝取時間，是飯前30～60分鐘，每日HCA總攝取上限為1500毫克；此外，情緒障礙者如躁鬱症，建議事先諮詢醫師。
🛒站內熱銷！【Swanson】藤黃果5:1提取物膠囊，NT$131甜甜價👉點我去購買
🛒網友好評「成分單純、無怪味」！【NatureWise】藤黃果膠囊👉點我去購買
3、肉鹼是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
肉鹼，又稱肉酸、卡尼丁（音譯自英文carnitine），因人體內的肉鹼主要以左旋型態存在，故有左旋肉鹼（L-Carnitine）之名。它是一種類胺基酸，簡而言之就是把脂肪帶進粒線體內燃燒的搬運工。若要額外攝取，每日上限為2克，可在飯後或運動前30～60分鐘食用。不建議睡前食用，可能對睡眠產生影響，此外，應避免跟咖啡因、大量胺基酸同時服用。
🛒破萬好評推薦！【Doctor's Best】L-肉鹼膠囊，含Biosint肉鹼👉點我去購買
🛒吸收快！清爽不膩口～【NOW Foods】 運動，液體左旋肉鹼，柑橘味👉點我去購買
4、甲殼素是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
甲殼素，又稱幾丁聚醣（Chitosan）、殼聚醣，顧名思義，是從甲殼類動物身上所萃取而來，因研究發現能吸附油分子，在保健圈走紅多年。一般建議，飯前30～60分鐘攝取，每日上限為2~3000毫克；因為「油切」特性，不可與油脂類保健食品，像是魚油、月見草油等同時服用，以免相互影響吸收。對海鮮過敏者、腸胃較弱者，則建議謹慎攝取。
🛒殼聚醣X白芸豆聯手！【Swanson】Diet Duo複方膠囊👉點我去購買
🛒iHerb輸碼【OCT25SW】滿額8折！殼聚醣產品熱銷榜👉點我去逛逛
5、非洲芒果是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
你聽過非洲芒果嗎？產自喀麥隆亞細西岸，在當地被廣泛食用與作為藥用，它和其他芒果的最大不同之處，在於其種子也能吃，且富含維生素C、水溶性膳食纖維、數十種酚化合物等營養成分，讓非洲芒果籽一路紅到歐美演藝圈。建議飯前攝取，只要不過量，多半無強烈副作用，但對芒果過敏者，應避免食用。
🛒站內熱銷冠軍！【Swanson】多面非洲芒果膠囊（400毫克），NT$202👉點我去購買
🛒網友好評熱推款！【Paradise Herbs】非洲芒果提取物膠囊👉點我去購買
6、綠原酸是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
紅了好幾年的綠原酸，不只是纖體界的明星成分，養生圈也有許多鐵粉追隨。它是一種多酚化合物，存在於蘋果、南瓜、馬鈴薯等食物中，其中又以咖啡的含量最高，近年來常聽到的「綠咖啡食療法」，就是看中綠原酸的功效。一般來說，綠原酸整天都能吃，但若擔心咖啡因影響睡眠，可避開晚上服用，或選擇非萃取自咖啡的綠原酸。每日攝取量宜控制在400毫克以內。
🛒站內人氣首選！【Life Extension】CoffeeGenic綠咖啡膠囊（400毫克）👉點我去購買
🛒高含量推薦！【NatureWise】生咖啡豆提取物膠囊（800毫克）👉點我去購買
7、兒茶素是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
提到綠咖啡，就不能不講到它的好朋友，兒茶素。屬於茶葉裡面的茶多酚類，又稱為兒茶多酚、茶單寧，其中含量最多的EGCG，更是當紅炸子雞。研究證實，兒茶素好處多多，在心血管、體脂肪、抗氧化等方面皆有益處。不過專家提醒，高溫會造成兒茶素衰退，保存時要格外注意；且攝取量勿超標，每日上限300毫克。建議飯後1小時候、運動前服用，忌與其他藥物同時吃，避免相互影響。
🛒破萬好評推薦！【NOW Foods】EGCg 綠茶提取物膠囊（400 毫克）👉點我去購買
🛒限時快搶！【California Gold Nutrition】有機抹茶綠茶粉👉點我去購買
8、膳食纖維是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
相信大家都聽過膳食纖維，具有調節消化、增加飽足感、排便順暢等好處，主要攝取來源為五穀蔬果，但外食族多半攝取不足。若要選擇額外補充，建議早上空腹食用最佳，別忘了搭配大量的水。關於攝取量，成人每日依性別應攝取20～38克不等，雖無規範上限，但過量攝取可能導致反效果，千萬別一下吃太多。此外，因為膳食纖維會干擾鐵、礦物質的吸收，最好與其它保健品分開時間吃。
🛒可溶性益生元纖維！【NOW Foods】有機認可菊粉👉點我去購買
🛒天然膳食纖維補充！【Frontier】Co-op整顆洋車前草殼👉點我去購買
iHerb 11月多重優惠，把握折扣買一波！
其他人也在看
2025聖誕節活動一覽｜新北耶誕城、台北信義、中山區聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～東京聖誕市集、香港迪士尼...國外聖誕節有看頭
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 1 週前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
她靠「1飲食法」狂瘦25公斤，暴食症不藥而癒…別到50歲才知道，這些「超級食物」越吃越不健康
搭上那些被廣為推薦的營養食物熱潮，你開始吃大量的杏仁、菠菜、薑黃、黑莓、藜麥或黑巧克力等，卻覺得愈來愈沒有活力、身體虛弱，或許是你最愛的「超級食物」背後，藏著一個隱形殺手，那就是許多植物都會製造的化學毒物：草酸。我也曾為了實行健康飲食，在不知不覺間攝取過量草酸，導致身體愈來愈不健康。在步入50歲時，才終於找到病根……幸福熟齡 ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 5 小時前
不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
很多人以為只要不吃甜食，血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，營養師高敏敏指出，先了解「GI值、GL值」這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明！ GI值vs GL值 ．GI值（升糖指數）：是指食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」。像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高．GL值（升糖負荷）：則是指一整份餐對血糖的「影響程度」。如果同樣是一碗飯，加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡了 日常這樣吃 有效控醣 ．主食選全穀類燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物，富含膳食纖維，能減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩不會突然飆升．蛋白質優先選擇豆製品豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還能增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量．蔬菜澱粉1:1餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足，並延緩血糖上升；特別是香菇也是蔬菜．水果餐間吃兩餐之間吃水果，可減少血糖起伏，若餐後立刻吃，容易造成血糖高低不穩．增加整餐豐富度每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控糖更輕鬆 這些食物要少吃 幫助穩住血糖 若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子常春月刊 ・ 3 小時前
優格空腹吃反而浪費！營養師揭「最佳黃金時段」 這1時間點吃小心會變胖
優格以牛奶為主要原料，營養豐富、熱量低，是許多人維持腸道健康與控制體重的首選發酵食品。但「hint-pot」網站中，營養師指出，吃優格的時間點不同，益生菌與營養素的發揮效果也會差很多。 空腹時吃優格的影響？ 空腹吃優格並非絕對不好，但在飢餓狀態下，胃酸酸度高，容易讓雙歧桿菌、乳酸菌在到達腸道前就大量死亡，降低益生菌直接作用的機會。 ．早晨剛起床胃酸最強，不建議優格作為第一口食物，可先吃其他食物再搭配優格。．想發揮最大腸道益生效果，建議在用餐中或餐後食用，此時胃酸濃度相對較低。 即使益生菌在胃中被破壞，也能成為腸道好菌的「養分」，間接促進腸道健康。搭配富含寡糖的水果（如奇異果、香蕉）或高膳食纖維的堅果（杏仁、核桃、腰果）效果更好。此外，研究顯示優格中的蛋白質與乳酸能幫助抑制血糖快速上升，熱量低，也很適合作為減重期間的點心。 想護骨？ 晚餐時吃更好 鈣的吸收率在夜間較高。白天「破骨細胞」較活躍，夜間睡眠時則是「成骨細胞」修復骨骼的高峰期。 ．晚餐搭配優格，可提供骨修復所需的鈣質。．配合含維生素D（魚類、乾香菇、木耳）與 維生素K（納豆、海帶、小松菜、花椰菜）的食物，更有助於鈣吸收與骨骼強化常春月刊 ・ 1 天前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 5 小時前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天吃「1杯」能抗發炎、降膽固醇！研究證實：豆類能有效改善前期糖尿病
美國伊利諾理工學院的最新研究證實，日常飲食中加入一杯豆類，如鷹嘴豆或黑豆，能有效改善前期糖尿病患者的慢性發炎和膽固醇水平。這項發現為預防心血管疾病和糖尿病提供更簡單易行的飲食策略。 每天一杯鷹嘴健康2.0 ・ 1 天前
失控的甲狀腺亢進可能引發甲狀腺風暴！醫師教你如何控制甲狀腺
【健康醫療網／記者陳靖安報導】甲狀腺亢進起因於甲狀腺分泌過多賀爾蒙，使身體代謝速度過快，進而出現心悸、手抖、怕熱、出汗多、體重下降但食慾旺盛、月經不規則、頸部腫大或突眼等症狀。臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師吳佳潔表示，若未即時治療，嚴重者可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克，為急重症狀況。 造成甲狀腺亢進 自體免疫疾病是最常見原因 吳佳潔醫師指出，甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。造成甲狀腺亢進的原因有很多種，最常見的是自體免疫性疾病如葛瑞夫茲氏症（Graves’ disease），即身體的免疫系統誤將甲狀腺當作外敵而持續刺激它分泌賀爾蒙。其他原因包括甲狀腺結節或腺瘤過度活躍、甲狀腺發炎導致賀爾蒙短暫釋放、攝取過多含碘食物或服用含碘藥物。 初期以藥物治療為主 視情況需手術或補充賀爾蒙 甲狀腺亢進的治療主要目標是讓賀爾蒙分泌恢復平衡，並減少對身體的過度刺激。吳佳潔醫師提到，初期多以藥物治療為主，透過抑制賀爾蒙製造的藥物來控制病情，必要時可合併心臟用藥以減輕心悸與手抖等不適。治療期間需定期抽血檢查甲狀腺及肝功能，確健康醫療網 ・ 1 小時前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 16 小時前
芬普尼藏在蛋黃裡！營養師揭「解毒蔬菜之王」肝臟解毒力飆升30%
看到毒蛋新聞嚇到了？這次的主角「芬普尼」讓人心慌慌。營養師要告訴你，只要肝腎功能正常，我們的身體天生就內建超強的「自動解毒系統」。現在就教你如何啟動身體的排毒模式！ 芬普尼是什麼？為什麼會藏在蛋健康2.0 ・ 1 天前
一閉眼就睡著？醫揭真相示警：可能比失眠更危險 下午3點別喝咖啡了
你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。 睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」 根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。 良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性 在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異常春月刊 ・ 1 天前
32歲男「珍奶當三餐」血糖飆680 醫：生育率歸零
一名32歲男性司機長期以珍珠奶茶等含糖飲料充飢，婚後多年未能自然受孕，經檢查發現，他空腹血糖竟高達近680mg/dL，遠超正常值（70-99mg/dL），糖化血色素更超過15%（正常值應低於5.7%），確診為糖尿病。中天新聞網 ・ 23 小時前