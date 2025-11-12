iHerb雙11優惠！養生保健指南！流感肆虐別輕忽免疫力：寶乖亞、維他命C、蜂膠、益生菌...破30萬好評保健品限時74折！養生茶飲、上班族紓壓好物一次看
iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
近來早晚溫差加大，免疫力一不小心就下滑，偏偏最近流感病毒活躍，更得處處用心，做好第一道防線！想要提升防護力，調整作息、營養均衡、保持運動絕對是重要關鍵。iHerb雙11優惠現正進行中，結帳輸入折扣碼【SINGLES25】立享74折優惠！（11/7-11/12上午10點）全站商品皆適用、無低銷門檻、優惠全年最殺！破30萬好評的人氣維他命、益生菌、魚油、蜂膠、靈芝...一款比一款生火！還有冬季必備的養生茶飲、草本茶等各類紓壓飲品，同樣大受歡迎，訂單滿額享免運、最快一週送達！無論是為自己補足元氣，或為親友備上一份溫暖心意，快趁折扣檔期開啟你的秋日保健起手式。別忘了繼續鎖定這篇iHerb優惠懶人包，月月更新即時好康折扣，一手掌握不錯過！
👉iHerb雙11超殺優惠！全站限時5天輸碼74折快下單｜點我去購物
iHerb是什麼？免運門檻是多少？
iHerb是目前全球人氣最夯的購物網之一，平台擁有超過一千多個品牌、破5萬件營養補充品、洗沐養護、美妝保養、母嬰用品、寵物用品、有機食品...等等，標榜從供應商到消費者手上，不經第三方銷售，同類型產品有些可和台灣價差達40%以上，超級划算；官網買優惠最直接，又不怕受騙買到假貨，是眾所公認的高CP值。這裡，你可以參考無數網友的真心評論，挖到比台灣還便宜的歐美品牌好物，透過海外直送服務，下單後最快一周內就能收到，訂單滿1,250元即可免運費（此為常態優惠，最新優惠可能隨網站有所變動）。
更重要的是，iHerb官網提供全中文介面，操作無隔閡，不會英文也能輕易上手；從加入會員到下單完畢，全部只要6個步驟就搞定。快讓小編手把手教學，帶你一起入坑吧！
iHerb 折扣碼如何獲得？最新優惠有哪些？懶人包不斷更新
不知道怎麼下單，往後看有攻略
iHerb會不定時推出折扣碼，符合條件即可享有優惠，像是新用戶首次下單輸入【NEW20】，結帳可享全單8折。建議每次下單前最好多看看官網活動，懶得研究的人就鎖定這篇不斷更新的攻略文，才能把握放送折扣碼的好時機，就能再省一筆。
👉iHerb雙11超殺優惠！全站限時5天輸碼74折快下單｜點我去購物
優惠日期：11/7至11/12上午10點
是否與其他優惠疊加依結帳頁面為準
優惠日期：每週三更新當週優惠品牌
流感賣來亂！保健品不會挑？iHerb 熱銷榜跟著買就對了
（商品價格和排名順序可能依每日不同，敬請以官網顯示為主）
👑iHerb站內膳食補劑Top 1：【California Gold Nutrition】Omega-3 優質魚油 100粒
優惠價NT$411 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內膳食補劑Top 3：【California Gold Nutrition】Gold C USP級維生素C膠囊 60顆
優惠價NT$174 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內膳食補劑Top 6：【California Gold Nutrition】LactoBif 30 益生菌300億CFU
優惠價NT$753 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內嬰童用品Top 1：【BioGaia 寶乖亞】益生菌維生素D滴劑 10ml
優惠價NT$1,011 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內膳食補劑Top 7：【21st Century】鈣鎂鋅+D3補充片 90片
優惠價NT$155 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內蜂膠類排名Top 1：【Nature's Answer】蜂膠提取物-無乙醇
優惠價NT$399 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內靈芝類排名Top 1：【California Gold Nutrition】有機認可 靈芝膠囊
優惠價NT$386 輸碼限時-26%！
👉iHerb自有品牌免輸碼-20~40%，限時優惠快下單｜點我去購物
（以上優惠價或贈品以該商品頁標示為主）
秋冬養生茶X紓壓禮盒清單！iHerb好口碑排行推薦
👑iHerb站內果茶類排名Top 1：【Yogi Tea】女性健康幫助樹莓葉茶-無咖啡因 16袋裝
優惠價NT$159 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內草本類排名Top 1：【Uncle Lee's Tea】Dieter's 全天然草本飲品 30包裝
優惠價NT$140 輸碼限時-26%！
👑知名茶品牌！冬季限定款：【Twinings】調味草本茶-冬季香料 20袋裝
優惠價NT$186 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內薑茶類排名Top 5：【Stash Tea】檸檬薑茶 無咖啡因 20袋裝
優惠價NT$157 輸碼限時-26%！
👑最有儀式感！晚來買不到：【Twinings】每日茶禮盒-聖誕倒數日曆 48袋
優惠價NT$887 輸碼限時-26%！
👑iHerb站內同品類排名Top 1：【Cliganic】The Iconics精油芳香護理套裝 8入組
優惠價NT$849 輸碼限時-26%！
（以上優惠價或贈品以該商品頁標示為主）
iHerb怎麼買？中文介面、6步驟下單 新手也免驚！
📍STEP 1：網站偏好設定。先確認右上角的設定顯示是否為台灣（TW）、繁體中文（ZH）、新台幣（TWD），如果不是，可以點選進入修改。
📍STEP 2：建立帳號。點選右上角第二排的「Sign in」，輸入電子郵件或手機號碼，再自訂一組密碼，就完成啦！你也可以使用Google、Facebook、Apple帳號快速登入。
📍STEP 3：開始購物囉！如果一開始沒有目標，不妨善用最上排的分類按鈕，想跟著好評買就選「暢銷」、想嘗鮮就選「新產品」、想撿便宜就選「精選惠」。
若已鎖定特定目標或範圍，可從右邊的搜尋框直接輸入產品名稱，或是左邊的「選購」（依產品分類）、「品牌」（依品牌分類）、「導購」（依功能分類）等不同類別下手。
📍STEP 4：結帳啦！iHerb的結帳頁面十分清楚，除了會顯示你欲購買的商品清單外，右邊欄目也會詳列各筆計費，例如運費、關稅等。最下方則可選擇喜愛的配送服務。貼心提醒，若有折扣碼的人，別忘了在右上角輸入喔！
📍STEP 5：設定收貨地址。按下「前往結帳」後，接著把地址填寫完畢，最上方還可勾選「設定為默認收件地址」，以後就不用每次再輸入囉！
📍STEP 6：再次確認配送細節後，填寫完身分證字號與信用卡資料，就算完成訂單了，接下來就等好貨送上門啦！
學會了嗎？記得新用戶輸碼【NEW20】享首單8折優惠，趕快去買一波吧！👉點我去購物
