iHerb雙11優惠｜年度最殺！全站74折只限5天！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
營養補劑、美妝保養、健康零食、洗沐護髮、母嬰用品...全站無門檻、通通享折扣
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12上午10點，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠，趕快把握機會清空你的購物車！如果不知道從何下手，或想趁雙11試試新的爆款品？「揪愛Mei」小編來幫你劃重點！這次精選三大熱銷品牌：Force Factor、Nature’s Bounty、California Gold Nutrition，兼具高品質與高CP值，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！
🛒iHerb全站輸碼74折！訂單滿NT$1,250免運送到家👉點我一站買齊
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
🔥iHerb雙11必買：Force Factor｜現代男性的日常動能補給
成立於2009年的Force Factor，由哈佛校友所創辦，鎖定追求強化體能、日常活力與整體表現的消費者，涵蓋性能營養、運動支援、日常健康等系列，特別受到運動愛好者的支持。以下推薦5款美國銷售人氣商品：
#1. Fundamentals黑瑪卡膠囊｜SHOP NOW
在iHerb「黑瑪卡」分類中熱銷排名第一，就是Force Factor的黑瑪卡膠囊！嚴選祕魯安地斯山區的黑瑪卡，以高純度萃取並結合多種植物成分，這款產品不僅在站內屢登銷售榜首，在美國各大零售通路也同樣熱賣。
品牌熱銷的LeanFire系列商品之一，結合咖啡因、綠茶與 L-茶胺酸等成分，膠囊形式方便攜帶，深受健身族與久坐上班族歡迎。
#3. Score! XXL 男性支援配方錠劑｜SHOP NOW
針對男性健康與自信管理而設計的Score! XXL，結合淫羊藿、黑瑪卡、蟲草、蒺藜...多種草本植物與胺基酸配方，是品牌熱搜度爆表的話題商品，在iHerb站內「男性配方」分類中也高居熱銷冠軍。
專為男性設計的每日多種綜合型維生素配方，含27種必需維生素和礦物質、男性活力成分、胺基酸和植物營養素。原價近500元，現正推出43折超佛優惠，202元甜甜價帶走！
#5. L-Arginine L-精氨酸 膠囊｜SHOP NOW
L-精氨酸是運動營養界常見的基礎胺基酸之一，Force Factor的版本以高濃度純度配方聞名，每份含3,000毫克，因此被許多健身族或運動愛好者視為鍛鍊期間的支持。
💡想知道Force Factor還有哪些人氣商品？👉點我看更多
延伸閱讀》雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...
🔥iHerb雙11必買：Nature's Bounty｜50年專業守護全方位健康
Nature’s Bounty是美國老字號的本土保健品牌，創立於1971年，至今已有50多年歷史，親民價格與穩定品質，讓它成為許多家庭的日常首選。以下精選5大明星商品，推薦給你：
#1. 高級頭髮、肌膚和指甲呵護軟糖（含生物維生素）｜SHOP NOW
這款軟糖添加兩倍Biotin（生物素）、維生素C與E等成分，主打由內而外的美麗維持，成為美國網友口中女性最愛的「內在保養小粉紅」。草莓口味香甜好入口，擄獲不少網友好評。
主打「全天候守護概念」的維生素C補充品，採用高生物利用率的Ester-C®專利型態，搭配維生素D、A與鋅等營養成分，設計為日常保養的簡單選擇。
含有維生素B群與多種礦物質，適合想輕鬆維持營養平衡、又不想勉強吞錠的族群。每年僅於秋冬推出，一上架便成為回購率超高的人氣款。
這款複合礦物補充錠內含：鈣1,000mg、鎂400mg、鋅25mg和維生素D3 15μg，全方位守護日常基礎所需。站內贏得近4萬名使用者好評推薦，一個月內熱銷超過7,500件。
#5. Optimal Solutions® 頭髮生長膠囊｜SHOP NOW
不只鎖定頭髮生長必需的營養素「生物素」，另添加了角蛋白中的精氨酸、健康頭髮需求的礦物質硅，透過三大營養素提供結構性的日常支援幫助。
💡想知道Nature’s Bounty還有哪些人氣商品？👉點我看更多
延伸閱讀》流感季5大QA看這裡！2025流感疫苗有哪些廠牌？哪家最好？對雞蛋過敏能打嗎？【同場加映】「營養補給指南」iHerb一站買齊
🔥iHerb雙11必買：California Gold Nutrition｜逾30萬網友好評力推
California Gold Nutrition是iHerb推出的自有品牌，主打高品質、實惠價格與透明標示。由於省去中間通路成本，許多產品價格僅為國際大牌的6～8成，且常在iHerb促銷檔期登場，是用戶心中「最超值、最常特價」的長青品牌之一。接下來，為你介紹5款網友好評的熱銷商品：
#1. CollagenUP® 水解海洋膠原蛋白肽 + 透明質酸和維生素C｜SHOP NOW
堪稱品牌的明星商品代表作！這款結合海洋膠原蛋白、玻尿酸與維生素C的經典組合，粉末設計方便日常沖泡，無糖、無人工香料，喝了無負擔，獲得近30萬網友4.7顆星的好評推薦！是「從內在養護美麗」的入門首選。
#2. Gold C™ USP級維生素C膠囊｜SHOP NOW
又一個破30萬好評的明星商品！以純粹配方與高濃度著稱的Gold C™膠囊，每含1000 mg維生素C，無多餘添加物、成分單純，一罐60粒售價連200元都不到，是令人無負擔的日常保健補劑。
這款高人氣的魚油膠囊在iHerb上擁有46.5萬人好評推薦，如此備受喜愛，是來自品牌對魚油來源的嚴格把關，加上分子蒸餾技術精粹產製，通過第三方檢驗，每份含有180毫克EPA和120毫克DHA。
#4. LactoBif® 30 益生菌膠囊 300億CFU｜SHOP NOW
在iHerb「益生菌」、「腸道健康」、「乳桿菌」、「腸道配方」4大分類中，都是銷售高居第一的四冠王！內含8種活性益生菌菌株，每顆膠囊高達300億CFU（菌落形成單位），成為高回購率的腸道保健基本款。
#5. Astalif®全冰島 蝦青素 軟膠囊｜SHOP NOW
嚴選來自冰島純淨海域的微藻類雨生紅球藻，通過無溶劑超臨界二氧化碳技術提取而成的Astalif®蝦青素，每顆擁有12mg含量，是iHerb「蝦青素」類別中熱銷排名之首！
💡想知道California Gold Nutrition還有哪些人氣商品？👉點我看更多
