iHerb雙12這樣買76折！入冬消滅小肉肉看這篇！白腎豆、藤黃果、肉鹼、非洲芒果、綠原酸...8大熱門纖體成分吃法和禁忌
進入冬季，又到了最容易放縱食慾的時節，加上天氣轉冷後，讓人懶得動，大吃大喝後的甩油計畫，除了運動一定要做起來，還能怎麼辦呢？有些人會選擇纖體營養補充品，不過市面上超多成分，五花八門讓人看得霧煞煞！白腎豆、藤黃果、肉鹼、綠原酸、兒茶素、膳食纖維...這些常見字眼，你真的了解它們有何不同嗎？攝取禁忌有get到嗎？這篇帶你看懂8大熱門成分，同時推薦iHerb站上熱銷榜明星商品，數萬好評推薦跟風買，現在趁雙12優惠全站輸碼【12BUY25】立即減24%，限時折扣只有8天，想撿便宜趕快看下去！
告別「沉重」負擔！熱門纖體好物iHerb一站購足 限時優惠快下手
1、白腎豆是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
白腎豆，又稱白芸豆，原產於墨西哥、中南美洲，近年大紅大紫，主因是當食物中的碳水化合物，聚集成澱粉後，須經澱粉酶分解，才會被人體吸收；白腎豆被視為能抑制體內澱粉酶，因此深受外食族青睞。然而，白腎豆不可生食，也不宜攝取過量，孕哺婦女與18歲以下發育孩童應避免食用；一般建議，在餐前30分鐘服用，可搭配其他纖體成分，如藤黃果、非洲芒果籽。
2、藤黃果是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
藤黃果，是種原生在印度和東南亞的植物，淬鍊出的羥基檸檬酸（HCA）成份，可干擾並抑制人體酵素ATP citrate lyase的活性，這種酵素被視為是合成脂肪酸的關鍵之一。不過許多研究指出，單純補充藤黃果卻沒有搭配運動，幾乎等同沒吃，想甩肉還是得搭配運動同步進行。至於最佳攝取時間，是飯前30～60分鐘，每日HCA總攝取上限為1500毫克；此外，情緒障礙者如躁鬱症，建議事先諮詢醫師。
3、肉鹼是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
肉鹼，又稱肉酸、卡尼丁（音譯自英文carnitine），因人體內的肉鹼主要以左旋型態存在，故有左旋肉鹼（L-Carnitine）之名。它是一種類胺基酸，簡而言之就是把脂肪帶進粒線體內燃燒的搬運工。若要額外攝取，每日上限為2克，可在飯後或運動前30～60分鐘食用。不建議睡前食用，可能對睡眠產生影響，此外，應避免跟咖啡因、大量胺基酸同時服用。
4、甲殼素是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
甲殼素，又稱幾丁聚醣（Chitosan）、殼聚醣，顧名思義，是從甲殼類動物身上所萃取而來，因研究發現能吸附油分子，在保健圈走紅多年。一般建議，飯前30～60分鐘攝取，每日上限為2~3000毫克；因為「油切」特性，不可與油脂類保健食品，像是魚油、月見草油等同時服用，以免相互影響吸收。對海鮮過敏者、腸胃較弱者，則建議謹慎攝取。
5、非洲芒果是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
你聽過非洲芒果嗎？產自喀麥隆亞細西岸，在當地被廣泛食用與作為藥用，它和其他芒果的最大不同之處，在於其種子也能吃，且富含維生素C、水溶性膳食纖維、數十種酚化合物等營養成分，讓非洲芒果籽一路紅到歐美演藝圈。建議飯前攝取，只要不過量，多半無強烈副作用，但對芒果過敏者，應避免食用。
6、綠原酸是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
紅了好幾年的綠原酸，不只是纖體界的明星成分，養生圈也有許多鐵粉追隨。它是一種多酚化合物，存在於蘋果、南瓜、馬鈴薯等食物中，其中又以咖啡的含量最高，近年來常聽到的「綠咖啡食療法」，就是看中綠原酸的功效。一般來說，綠原酸整天都能吃，但若擔心咖啡因影響睡眠，可避開晚上服用，或選擇非萃取自咖啡的綠原酸。每日攝取量宜控制在400毫克以內。
7、兒茶素是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
提到綠咖啡，就不能不講到它的好朋友，兒茶素。屬於茶葉裡面的茶多酚類，又稱為兒茶多酚、茶單寧，其中含量最多的EGCG，更是當紅炸子雞。研究證實，兒茶素好處多多，在心血管、體脂肪、抗氧化等方面皆有益處。不過專家提醒，高溫會造成兒茶素衰退，保存時要格外注意；且攝取量勿超標，每日上限300毫克。建議飯後1小時候、運動前服用，忌與其他藥物同時吃，避免相互影響。
8、膳食纖維是什麼？怎麼吃？有禁忌嗎？
相信大家都聽過膳食纖維，具有調節消化、增加飽足感、排便順暢等好處，主要攝取來源為五穀蔬果，但外食族多半攝取不足。若要選擇額外補充，建議早上空腹食用最佳，別忘了搭配大量的水。關於攝取量，成人每日依性別應攝取20～38克不等，雖無規範上限，但過量攝取可能導致反效果，千萬別一下吃太多。此外，因為膳食纖維會干擾鐵、礦物質的吸收，最好與其它保健品分開時間吃。
