iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
天冷保健注意護心、調節血糖血脂、流感病毒防護抵禦
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。無論是日常營養補充、冬天保健、美妝保養、運動補給，就連嬰幼兒、家中毛孩都有好物可買，通通享有76折超佛價格！更棒的是，訂單金額滿1,250元還能享有免運服務；總價值2,000元內的國際訂單，半年內享6次免關稅，讓你省上加省。別再等了，現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！
💥iHerb訂單輸碼76折！無消費門檻、全站商品皆可折，滿額再享免運送到家👉點我去逛逛
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
延伸閱讀》雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、人氣行李箱20+30吋三千初限搶...27家優惠一次看
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
🤩「營養補劑」熱搜TOP 5：益生菌、B群、維生素C...跟風買不會錯
保健食品（膳食補劑）是 iHerb最核心的熱銷類別，這裡不僅匯集全球各大頂級品牌，還有高 CP值的自家品牌California Gold Nutrition坐鎮，同類型產品部分和台灣價差可達40%！「揪愛Mei」小編找來熱搜熱賣榜的5大常勝軍，像是廣受歡迎的維生素C、選擇多元的益生菌、補給每日所需的維生素B群、重度用眼族群最愛回購的葉黃素，以及近年來越來越受關注的鎂，快趁雙12優惠一次買好買滿！
🛒維生素C推薦必買🛒
【California Gold Nutrition】Gold C™ USP級維生素C｜SHOP NOW
36.9萬人好評推薦4.8顆星！
🛒益生菌推薦必買🛒
【NOW Foods】益生菌-10 膠囊（250億CFU）｜SHOP NOW
含10種經科學驗證的益生菌菌株，腸道健康排名熱銷
🛒維生素B群推薦必買🛒
【Doctor's Best】全活性B復合物｜SHOP NOW
含8種重要的維生素B群，月銷破萬件！
🛒葉黃素推薦必買🛒
【California Gold Nutrition】葉黃素和玉米黃質軟膠囊｜SHOP NOW
站內銷售排行三冠王！來自天然萬壽菊花提取物
🛒鎂推薦必買🛒
【Doctor's Best】高吸收鎂（每片100毫克）｜SHOP NOW
Albion® TRAACS® 螯合技術，吸收比其他形式的鎂高出6倍
🥶「冬季保健」熱搜TOP 5：魚油、維生素D3、紫錐菊...守護全家健康
進入秋冬時節，氣溫驟降，不只心血管風險激增，病毒肆虐也讓全家健康拉起警報！啟動身體「防護機制」刻不容緩，iHerb每到冬季就大熱賣的商品，包括因冬季日照不足而更需要的維生素D3、抵禦外在威脅的接骨木莓和紫錐菊，或是高濃度EPA/DHA的「護心大使」魚油等，趁著全站76折優惠，為自己和家人建立冬季健康屏障吧！
🛒魚油推薦必買🛒
【California Gold Nutrition】Omega-3 優質魚油（每粒1100毫克）｜SHOP NOW
46.9萬人好評推薦4.8顆星！
🛒維生素D推薦必買🛒
一份含100國際單位（7.5微克）維生素D、總鈣含量750毫克
🛒接骨木莓推薦必買🛒
【Sambucol】黑接骨木果+維生素C和鋅 發泡錠｜SHOP NOW
4歲以上適用！站內熱銷排行三冠王
🛒紫錐菊推薦必買🛒
【Nature's Bounty】紫錐菊膠囊｜SHOP NOW
每份膠囊含量400毫克，可打開服用或用於泡茶
🛒蜂膠推薦必買🛒
【Nature's Answer】蜂膠提取物，無乙醇｜SHOP NOW
每份含量1,000毫克，站內蜂膠銷售之冠！
✨「美容保養」熱搜TOP 5：眼霜、精華、增厚洗髮水...千元有找
想找台灣買不到的歐美平價保養好物？上iHerb挖寶準沒錯！這裡匯聚了超多平價又高人氣的明星商品，許多都是千元有找的口碑爆款，無論是想跟上最新流行的美妝保養控，或是偏愛溫和有機的家庭族群，從臉上擦的、頭髮用的、身體洗護到專業美妝工具全都有，連韓國最夯的「五花肉氣墊粉餅」也買得到。把握雙12限定的76折優惠趕快入手，用小資預算體驗國際級護理！
🛒抗老保養推薦必買🛒
【Beauty of Joseon】煥活眼部精華，人參+視黃醛｜SHOP NOW
站內「眼霜」銷售排名No.1，好吸收不黏膩、性價比高
🛒美白保養推薦必買🛒
【Advanced Clinicals】維生素C提亮精華｜SHOP NOW
月銷3萬件以上！站內五大分類銷售冠軍
🛒痘痘護理推薦必買🛒
【De La Cruz】硫軟膏，極高效痘痘方劑｜SHOP NOW
含10%硫，無動物試驗、經過敏測試
🛒養護髮推薦必買🛒
【Avalon Organics】增厚洗髮水，含生物維生素B｜SHOP NOW
生物維生素、維生素E、藜麥蛋白等成分，通過NSF/ANSI嚴格檢驗認可
🛒洗沐用品推薦必買🛒
【Nubian Heritage】非洲黑皂沐浴露｜SHOP NOW
KOL激推款！「洗護用品」、「沐浴露」排名雙冠
💪「運動纖體」熱搜TOP 5：增肌減脂、健康零食買起來
近年來健康意識抬頭，不只年輕人追求體態瘋健身，連銀髮族也開始動起來，預防肌少症找上門。iHerb身為不少人增肌減脂的最佳補給站，除了常見的乳清蛋白粉，還有各式各樣方便又健康的高蛋白零食；肌酸和胺基酸（BCAA/EAA）則是運動愛好者想更上一層樓的人氣選擇；年底聚餐、過年團圓少不了大吃大喝，左旋肉鹼搭配有氧運動，是體態管理者維持紀律的超前防線，趕快提前買起來！
🛒乳清蛋白推薦必買🛒
【Optimum Nutrition】金標準® 全乳清蛋白，雙重濃郁巧克力味｜SHOP NOW
5磅大容量最划算。每份含24克優質蛋白質
🛒高蛋白零食推薦必買🛒
【Quest Nutrition】蛋白棒，脆奶油餅乾口味 12根｜SHOP NOW
「乳清蛋白棒」熱銷冠軍！另有藍莓、巧克力焦糖胡桃口味
🛒肌酸推薦必買🛒
【California Gold Nutrition】運動系列一水肌酸｜SHOP NOW
「運動營養」、「一水肌酸」多項熱銷No.1！每份含5克一水肌酸
🛒胺基酸推薦必買🛒
【Optimum Nutrition】支鏈氨基酸1000｜SHOP NOW
一天兩粒，每粒膠囊含500毫克支鏈氨基酸
🛒左旋肉鹼推薦必買🛒
【NOW Foods】三倍效力左旋肉堿液體，柑橘味｜SHOP NOW
高吸收液體形式，經過科學試驗屬於素食產品（非動物源性）
💥iHerb訂單輸碼76折！無消費門檻、全站商品皆可折，滿額再享免運送到家👉點我去逛逛
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
Salomon指定款7折起，登山鞋、越野鞋、跑鞋，精選八雙必收款，領券再折$300
來自法國的戶外品牌Salomon，以登山鞋、越野鞋、健走鞋聞名，近幾年開始融入日常穿搭，不只是抓地力強、輕量耐走、實穿性拉滿，甚至還很時尚，街頭風、運動風或休閒風都不在話下。不論男、女還是喜歡混搭的潮流玩家，都能找到自己的最愛。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 小時前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
2025最夯聖誕送禮指南：人氣相機盲盒、恆溫杯墊、質感香氛......免運、折扣一次看|揪愛Mei推好物
聖誕節即將到來，準備禮物絕對是門藝術，跟著「揪愛Mei」挑對禮物、解鎖對方的心靈密碼，一不小心就升溫感情、加分無限！「揪愛Mei」不藏私分享最夯送禮指南，不管對方是戀人、朋友、家人，還是曖昧對象，都能找到適合他（她）的一份心意禮～Yahoo夯好物 ・ 6 個月前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 809
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 211
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 328
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 20
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 345
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 12
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1