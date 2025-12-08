iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。無論是日常營養補充、冬天保健、美妝保養、運動補給，就連嬰幼兒、家中毛孩都有好物可買，通通享有76折超佛價格！更棒的是，訂單金額滿1,250元還能享有免運服務；總價值2,000元內的國際訂單，半年內享6次免關稅，讓你省上加省。別再等了，現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！

💥iHerb訂單輸碼76折！無消費門檻、全站商品皆可折，滿額再享免運送到家👉點我去逛逛

🤩「營養補劑」熱搜TOP 5：益生菌、B群、維生素C...跟風買不會錯

保健食品（膳食補劑）是 iHerb最核心的熱銷類別，這裡不僅匯集全球各大頂級品牌，還有高 CP值的自家品牌California Gold Nutrition坐鎮，同類型產品部分和台灣價差可達40%！「揪愛Mei」小編找來熱搜熱賣榜的5大常勝軍，像是廣受歡迎的維生素C、選擇多元的益生菌、補給每日所需的維生素B群、重度用眼族群最愛回購的葉黃素，以及近年來越來越受關注的鎂，快趁雙12優惠一次買好買滿！

🛒維生素C推薦必買🛒

【California Gold Nutrition】Gold C™ USP級維生素C｜SHOP NOW

36.9萬人好評推薦4.8顆星！

NT$176，輸碼立享76折👉點我購買

🛒益生菌推薦必買🛒

【NOW Foods】益生菌-10 膠囊（250億CFU）｜SHOP NOW

含10種經科學驗證的益生菌菌株，腸道健康排名熱銷

NT$1,100，輸碼立享76折👉點我購買

🛒維生素B群推薦必買🛒

【Doctor's Best】全活性B復合物｜SHOP NOW

含8種重要的維生素B群，月銷破萬件！

NT$556，輸碼立享76折👉點我購買

🛒葉黃素推薦必買🛒

【California Gold Nutrition】葉黃素和玉米黃質軟膠囊｜SHOP NOW

站內銷售排行三冠王！來自天然萬壽菊花提取物

NT$572，輸碼立享76折👉點我購買

🛒鎂推薦必買🛒

【Doctor's Best】高吸收鎂（每片100毫克）｜SHOP NOW

Albion® TRAACS® 螯合技術，吸收比其他形式的鎂高出6倍

NT$665，輸碼立享76折👉點我購買

（圖片來源：iHerb）

🥶「冬季保健」熱搜TOP 5：魚油、維生素D3、紫錐菊...守護全家健康

進入秋冬時節，氣溫驟降，不只心血管風險激增，病毒肆虐也讓全家健康拉起警報！啟動身體「防護機制」刻不容緩，iHerb每到冬季就大熱賣的商品，包括因冬季日照不足而更需要的維生素D3、抵禦外在威脅的接骨木莓和紫錐菊，或是高濃度EPA/DHA的「護心大使」魚油等，趁著全站76折優惠，為自己和家人建立冬季健康屏障吧！

🛒魚油推薦必買🛒

【California Gold Nutrition】Omega-3 優質魚油（每粒1100毫克）｜SHOP NOW

46.9萬人好評推薦4.8顆星！

NT$417，輸碼立享76折👉點我購買

🛒維生素D推薦必買🛒

【Swanson】鈣和維生素D｜SHOP NOW

一份含100國際單位（7.5微克）維生素D、總鈣含量750毫克

NT$403，輸碼立享76折👉點我購買

🛒接骨木莓推薦必買🛒

【Sambucol】黑接骨木果+維生素C和鋅 發泡錠｜SHOP NOW

4歲以上適用！站內熱銷排行三冠王

NT$313，輸碼立享76折👉點我購買

🛒紫錐菊推薦必買🛒

【Nature's Bounty】紫錐菊膠囊｜SHOP NOW

每份膠囊含量400毫克，可打開服用或用於泡茶

NT$326，輸碼立享76折👉點我購買

🛒蜂膠推薦必買🛒

【Nature's Answer】蜂膠提取物，無乙醇｜SHOP NOW

每份含量1,000毫克，站內蜂膠銷售之冠！

NT$405，輸碼立享76折👉點我購買

（圖片來源：iHerb）

✨「美容保養」熱搜TOP 5：眼霜、精華、增厚洗髮水...千元有找

想找台灣買不到的歐美平價保養好物？上iHerb挖寶準沒錯！這裡匯聚了超多平價又高人氣的明星商品，許多都是千元有找的口碑爆款，無論是想跟上最新流行的美妝保養控，或是偏愛溫和有機的家庭族群，從臉上擦的、頭髮用的、身體洗護到專業美妝工具全都有，連韓國最夯的「五花肉氣墊粉餅」也買得到。把握雙12限定的76折優惠趕快入手，用小資預算體驗國際級護理！

🛒抗老保養推薦必買🛒

【Beauty of Joseon】煥活眼部精華，人參+視黃醛｜SHOP NOW

站內「眼霜」銷售排名No.1，好吸收不黏膩、性價比高

NT$537，輸碼立享76折👉點我購買

🛒美白保養推薦必買🛒

【Advanced Clinicals】維生素C提亮精華｜SHOP NOW

月銷3萬件以上！站內五大分類銷售冠軍

NT$305，輸碼立享76折👉點我購買

🛒痘痘護理推薦必買🛒

【De La Cruz】硫軟膏，極高效痘痘方劑｜SHOP NOW

含10%硫，無動物試驗、經過敏測試

NT$68，輸碼立享76折👉點我購買

🛒養護髮推薦必買🛒

【Avalon Organics】增厚洗髮水，含生物維生素B｜SHOP NOW

生物維生素、維生素E、藜麥蛋白等成分，通過NSF/ANSI嚴格檢驗認可

NT$364，輸碼立享76折👉點我購買

🛒洗沐用品推薦必買🛒

【Nubian Heritage】非洲黑皂沐浴露｜SHOP NOW

KOL激推款！「洗護用品」、「沐浴露」排名雙冠

NT$395，輸碼立享76折👉點我購買

（圖片來源：iHerb）

💪「運動纖體」熱搜TOP 5：增肌減脂、健康零食買起來

近年來健康意識抬頭，不只年輕人追求體態瘋健身，連銀髮族也開始動起來，預防肌少症找上門。iHerb身為不少人增肌減脂的最佳補給站，除了常見的乳清蛋白粉，還有各式各樣方便又健康的高蛋白零食；肌酸和胺基酸（BCAA/EAA）則是運動愛好者想更上一層樓的人氣選擇；年底聚餐、過年團圓少不了大吃大喝，左旋肉鹼搭配有氧運動，是體態管理者維持紀律的超前防線，趕快提前買起來！

🛒乳清蛋白推薦必買🛒

【Optimum Nutrition】金標準® 全乳清蛋白，雙重濃郁巧克力味｜SHOP NOW

5磅大容量最划算。每份含24克優質蛋白質

NT$3,242，輸碼立享76折👉點我購買

🛒高蛋白零食推薦必買🛒

【Quest Nutrition】蛋白棒，脆奶油餅乾口味 12根｜SHOP NOW

「乳清蛋白棒」熱銷冠軍！另有藍莓、巧克力焦糖胡桃口味

NT$1,325，輸碼立享76折👉點我購買

🛒肌酸推薦必買🛒

【California Gold Nutrition】運動系列一水肌酸｜SHOP NOW

「運動營養」、「一水肌酸」多項熱銷No.1！每份含5克一水肌酸

NT$595，輸碼立享76折👉點我購買

🛒胺基酸推薦必買🛒

【Optimum Nutrition】支鏈氨基酸1000｜SHOP NOW

一天兩粒，每粒膠囊含500毫克支鏈氨基酸

NT$903，輸碼立享76折👉點我購買

🛒左旋肉鹼推薦必買🛒

【NOW Foods】三倍效力左旋肉堿液體，柑橘味｜SHOP NOW

高吸收液體形式，經過科學試驗屬於素食產品（非動物源性）

NT$880，輸碼立享76折👉點我購買