iHerb 2025 黑五優惠｜今年最後一波強檔下殺！滿額輸碼75折限時開跑 囤貨清單一次掃齊

一年一度的黑五檔期正式開跑，iHerb端出2025年最後一波全站級折扣，即日起至12/2上午10點，凡訂單滿額60美元（約新台幣1875元），結帳輸入折扣碼【BFCM25】即享75折優惠，無指定品項、全站皆可折，還能免運費直接送到家！「揪愛Mei」小編整理了站內4大類明星品項，每一款都是爆好評、高回購，讓你一次打包最值得下手的黑五清單，輕鬆完成今年的最後一波聰明囤貨。

🔥iHerb黑五必買【膳食補劑】熱銷人氣推薦

三餐不固定、作息忙碌的人，經常難以兼顧營養攝取。可依自身需求補充合適的膳食補劑，作為日常飲食的延伸參考。挑選時可留意配方、來源，再加上網友評論與熱賣排行做為基準。

#1. 【NOW Foods】維生素D3 + K2膠囊｜SHOP NOW

維生素D3是很常被忽略的營養素，這款結合K2的配方膠囊，適合想補充日常較少攝取營養的人。膠囊小顆、成分簡潔，回購率極高，成為熱銷榜冠軍。

#2. 【Life Extension】生物活性全複合維生素B｜SHOP NOW

月銷7萬件以上的人氣商品，榮登iHerb站內「B群排行榜」第一名。以多種B群組成，擁有非基因改造LE認證，且不含麩質、配方清楚，是長年熱賣款。

#3. 【Nature's Bounty】含維生素D3的鈣鎂鋅｜SHOP NOW

來自50年保健大廠，單瓶整合多種成分，D3、鈣、鎂、鋅一次到位，特別受到希望簡化補充步驟的使用者喜愛，不必一天再吞好幾顆。人氣居高不下，網路上近4萬人4.8星好評。

🔥iHerb黑五必買【美容美妝】熱銷人氣推薦

秋冬換季，保養也要跟上節氣腳步。若用膩了日韓系美妝保養品，不妨嘗試偶爾試試歐美系，iHerb站內就有超多高CP值的平價好選擇，快來看看超過10萬網友好評的人氣商品有哪些？

#1. 【Advanced Clinicals】維生素C提亮精華｜SHOP NOW

紅了好幾年的「早C晚A」保養心法，當然少不了這瓶以維生素C為主成分的精華，質地清爽、易延展，是品牌長年熱賣的亮點商品，10.8萬網友好評推薦。

#2. 【Advanced Clinicals】視黃醇（A醇）高級緊雅霜｜SHOP NOW

早上擦維生素C，晚上就主攻A醇（視黃醇）啦！這款高人氣面霜，1個月內就能賣出2萬多件，要歸功於它的大容量與好吸收，質地滋潤不黏膩，超適合夜間保養使用。

#3. 【Stridex】極強型柔觸棉墊－無乙醇｜SHOP NOW

含2%水楊酸，且不含乙醇的清潔棉墊，主打三重功效：清潔、護理、預防，有效帶走肌表油脂與汙垢，精準打理容易產生粉刺、痘痘的區域，在「水楊酸護膚」分類中勇奪熱銷之首。

🔥iHerb黑五必買【運動營養】熱銷人氣推薦

規律健身者或想要表現更精進的運動健將，常會使用運動營養品搭配日常訓練。挑選時可先確認成分是否明確、用途是否符合自己的運動習慣，再搭配用量建議做取捨。

#1. 【California Gold Nutrition】運動系列一水肌酸｜SHOP NOW

一水肌酸是最常見、最單純的肌酸型態，成分穩定、溶解度佳，方便加入日常飲品中使用，因此受到健身者的喜愛。這款粉質細、口碑好，被視為入門好選擇。

#2. 【Sports Research】Omega-3魚油膠囊－三倍功效｜SHOP NOW

是品牌旗下的超級明星商品，每顆軟膠囊含約1,250mg魚油，EPA、DHA濃度高於一般魚油，一顆即可補充足量，對需要快速、簡便補充的忙碌族群尤其便利。

#3. 【Force Factor】LeanFire® 膠囊｜SHOP NOW

結合咖啡因、綠茶與 L-茶胺酸等成分，膠囊形式方便攜帶，常被健身族視為運動前的便利選擇，在iHerb站內「體重管理」、「消耗脂肪」兩大分類皆有不錯排名。

🔥iHerb黑五必買【嬰童用品】熱銷人氣推薦

守護全家人的健康，當然不能忘了最愛的寶貝。選擇嬰童營養補充品時，除了成分、來源要仔細挑，口味接受度更要納入考量，其中滴劑、咀嚼形式軟糖，是相對熱門型態。

#1. 【BioGaia】含維生素D3 益生菌滴劑｜SHOP NOW

大名鼎鼎的「寶乖亞 BioGaia」，就連台灣媽媽也常「呷好道相報」。內含羅伊氏乳杆菌DSM 17938，滴劑質地，好混入母乳或配方奶，瓶口設計便於控制滴數，日常使用更省心。

#2. 【California Gold Nutrition】嬰兒維生素D3滴劑｜SHOP NOW

以維生素D3作為單一成分、配方超單純，深受家長青睞。在iHerb站內「嬰童用品」、「兒童健康」、「兒童維生素D」、「兒童維生素」4大類別，皆是銷售之冠，受歡迎程度可見一斑。

#3. 【California Gold Nutrition】兒童Omega-3魚油－天然草莓味｜SHOP NOW

想幫小孩補充魚油，又怕魚腥味難以入口？這款站內熱銷的兒童魚油，成分單純，並以天然草莓風味提高接受度，讓小朋友也能輕鬆接受Omega-3補充，是家長心中高CP值魚油。

（暢銷排名將隨著每日銷售狀況而有所不同，敬請依官網顯示為主）