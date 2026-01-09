IHOP推出鬆餅吃到飽 讓你爽吃三個月

IHOP推出鬆餅吃到飽（Bottomless Pancakes），自1月5日起，只要點一份 IHOP指定的早餐套餐，就能享有白脫牛奶美式鬆餅（buttermilk pancake）吃到飽的優惠，活動在全國有參與的IHOP分店舉辦，只到3月30日，愛吃鬆餅的人可以好好把握。

Delish報導，IHOP將再度推出鬆餅吃到飽這個最棒的優惠之一，活動僅限內用且只有白脫牛奶美式鬆餅，其他口味不適用，也不能和其他優惠或促銷活動合併使用。

為了宣傳鬆餅吃到飽活動，IHOP找來美式足球紐約巨人隊（New York Giants）的外接手內伯斯（Malik Nabers）拍攝廣告。在這支幽默、半開玩笑式的廣告中，內伯斯提到著名的「夢幻足球聯盟懲罰」，其中一項常見的對輸家的處罰就是在IHOP待上24小時並吃鬆餅吃到哭出來。

內伯斯去年9月在比賽中重摔倒地，導致前十字韌帶撕裂，不僅提前退場，之後的賽季也全報銷，他在這支廣告中大肆嘲諷自己的傷勢，結尾時他坐在IHOP的座位，桌上擺了鬆餅等餐點，一名小孩靠近並詢問他是否是內伯斯，他大方承認，結果小孩罵他「我浪費我的首輪選秀權在你身上」，還氣到轉身離開，內伯斯見狀舉手，說要幫小孩點些鬆餅，幽默詼諧的自嘲，讓不少網友大讚這是他們看過最棒的廣告。

現在，撇開令人尷尬的處罰，鬆餅吃到飽活動人人都能參加，所以如果你的新年願望是少吃點碳水化合物，那可能要等到4月才能實現了。

