IIRST理事長林鴻源領軍！攜手ESCRS醫學會 引進頂尖模擬手術培訓造福白內障患者





【NOW健康 林志遠／台北報導】對於面臨白內障手術的民眾而言，內心最深刻的疑慮莫過於「手術過程是否足夠安全？」以及「醫師的執刀技術能否達到絕對精準？」如今，隨著醫療科技的日新月異，台灣民眾在面對這項關鍵抉擇時，已經擁有了超越以往、與國際標準接軌的世界級視力健康保障，讓精準醫療不再只是口號，而是能讓患者重拾清晰視野、重啟高品質生活的堅實後盾。



中華民國眼科醫學會（TOS）年會見證歷史 IIRST搭起台灣與國際眼科交流橋樑



今年，在全台規模最大的中華民國眼科醫學會（TOS）年會上，台灣眼內植入及屈光手術醫學會（IIRST）寫下了台灣眼科史上的重要一頁。IIRST正式宣布與全球最具權威之一的「歐洲白內障與屈光手術醫學會（ESCRS）」締結為聯盟學會（Affiliated Society）。這也是ESCRS在非歐洲地區建立的第二個聯盟學會，象徵台灣眼科醫療實力獲國際高度肯定。

廣告 廣告





▲（左起）歐洲白內障與屈光手術醫學會（ESCRS）理事長Prof. Filomena Ribeiro與IIRST理事長林鴻源進行結盟授證儀式。（圖／台灣眼內植入及屈光手術醫學會提供）



林鴻源理事長領軍 啟動台灣眼科學界與國際接軌樞紐



作為促成此事的關鍵推手，IIRST理事長林鴻源醫師形容，這次結盟就像是為台灣眼科按下了一個「重置與啟動鍵」，注入國際化新動能。他強調，這座橋樑將讓台灣醫師能直接汲取歐洲最先進的醫療資源，不僅是學術交流，更實質地提升臨床技術及年輕醫師的訓練，最終受惠的正是全台灣的眼疾患者。



ESCRS國際專家蒞臨台灣 共創高精準白內障手術教育願景



為了這場結盟，ESCRS展現了對台灣極高的重視，現任理事長Prof. Filomena Ribeiro、候任理事長Prof. Burkhard Dick以及管理委員會Prof. Thomas Kohnen三位重量級領袖罕見地聯袂飛抵台灣。他們的到來，不只是因為聯盟受證，更是將與全球同步的「精準醫療」與「手術安全」的承諾帶給台灣民眾。



在這次學術交流中，三位主席展現了對醫療品質的共同願景。侯任理事長Prof. Burkhard Dick生動地比喻，眼科手術精細度極高，醫師的養成應該像機師駕駛飛般，需要經過嚴格的「模擬訓練」。因此，雙方合作的重點將是引進歐洲世界級的「模擬手術實驗室（Dry/Wet Labs）」，提供眼科醫師完整手術訓練環境。這意味著，眼科醫師在手術學習階段，能先透過高科技設備進行擬真的白內障與雷射手術演練，模擬不同案例狀況、高複雜手術細節，提升技術精準度，降低手術風險。



ESCRS現任理事長Prof. Filomena Ribeiro則強調「醫療平權」，透過這次的聯盟，台灣眼科能即時與歐洲最新穎的「臨床治療指引」同步，即使是複雜的「高度近視併發白內障」案例，台灣患者也能獲得全球最新科學實證的治療方案建議。





▲（左起）IIRST林鴻源理事長、ESCRS現任理事長Prof. Filomena Ribeiro、ESCRS候任理事長Prof. Burkhard Dick、ESCRS管理委員會Prof. Thomas Kohnen、IIRST常務監事何一滔、IIRST常務理事張淑雯及IIRST秘書長黃宇軒進行眼科高峰會議交流。（圖／台灣眼內植入及屈光手術醫學會提供）



IIRST與ESCRS聯手培育新世代眼科醫師 讓台灣民眾享受零時差視力照護



林鴻源理事長表示，此次合作除了能更全面的瞭解歐洲國家術中安全流程，以及精湛的手術技巧，更著眼於「傳承」，目標是為台灣培育出具備國際視野與頂尖技術的新世代眼科醫師。透過引進歐洲「飛安級」的手術訓練系統與AI輔助研究資源，年輕醫師將更早接觸國際標準，縮短學習曲線，面對複雜病例也能更純熟、安全地處置。民眾更能安心享受到與歐洲零時差、安全又精準的視力照護品質。



IIRST與ESCRS的強強聯手，不僅象徵台灣眼科在國際舞台上的實力，也為台灣民眾帶來實實在在的醫療福祉。林鴻源理事長期許，這座跨洲橋樑將持續連接世代與全球資源，讓台灣眼科醫師與患者共同受益。



# 首圖來源／台灣眼內植入及屈光手術醫學會提供



更多NOW健康報導

▸認識多發性骨髓瘤！醫：早期發現早期治療 長期存活新希望

▸乾癬非單純皮膚病恐釀關節變形 早期介入治療精準穩控