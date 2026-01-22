iKala董事長程世嘉獲2026年艾森豪獎 展現台灣AI軟實力

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國艾森豪基金會(Eisenhower Fellowships，EF)近期宣布 2026 年度獲獎名單，從全球五大洲遴選出多位具備高度影響力的傑出領導者，涵蓋人工智慧、科技創新、公共治理與經濟發展等多元領域。跨國AI公司iKala董事長程世嘉(Sega Cheng)，以其在AI 軟體應用、產業治理與國際合作上的長期投入與影響力脫穎而出，成為2026年度台灣唯一獲選的艾森豪獎得主。

程世嘉今年約45歲，他是台大、史丹佛的高材生，取得電腦科學碩士後，進了知名的Google當工程師，當時是台灣Google的第三號員工，也是台灣第一位登上Google I/O開發者大會的講者；他後來離開Google，創辦iKala公司，提供AI相關應用服務。

程世嘉獲2026年美國艾森豪獎，讓世界看見台灣 AI 軟實力。對於此次獲選 Eisenhower Fellowships 2026年度艾森豪獎，程世嘉坦言，收到通知時相當意外。他指出，這份榮譽不僅是對個人的肯定，更代表國際社會對台灣過去數十年所累積科技實力的高度認可。他強調，台灣已在全球證明自身在硬體製造領域的關鍵地位，但AI時代帶來的新課題，正迫使產業必須加速轉型。

「台灣已經向世界證明，我們是硬體製造的巨人；但在 AI 時代，我們的硬體產業必須升級，成為AI軟體的玩家，真正切入全球 AI 轉型的主賽道。」 他認為，唯有如此，台灣才能迎向更具潛力的下一個半世紀。

談及未來行動方向，程世嘉表示，「連結」將是他最重要的使命。他計畫善用艾森豪獎平台，深化台美在 AI 領域的產官學交流，重點聚焦跨國 AI 生態系建構、人機協作模式，以及可信賴 AI(Trustworthy AI)治理框架等關鍵議題。

他指出，台灣擁有全球最完整、也最具韌性的 AI 硬體供應鏈，這是無可取代的基礎；下一步，關鍵在於軟體定義能力與國際標準的參與。他期望透過雙向交流機制，將世界級的 AI 戰略思維引入台灣，同時也讓國際社會更清楚看見，台灣在全球 AI 供應鏈中，無論在硬體或軟體層面，皆具備不可取代的關鍵實力。

面對2026年後快速重組的全球AI競爭版圖，企業與國家皆面臨前所未有的轉型挑戰。程世嘉強調，未來將把艾森豪獎期間所累積的國際視野、政策對話與跨國連結，轉化為具體可落地的產業行動方案。透過iKala在AI技術與商業應用上的實務經驗，程世嘉承諾將持續推動台灣產業升級與國際接軌，讓台灣不僅是全球AI供應鏈的重要一環，更能在AI應用與治理的關鍵時刻，成為引領方向、參與規則制定的核心力量。

自1953年創立以來，艾森豪基金會已資助全球115國、近2,500位專業菁英。這項以美國艾森豪總統命名的旗艦計畫，透過為期六週的深度考察，建構全球領袖網絡。基金會期待獲獎者在汲取國際經驗後，能將創新思維帶回母國，成為推動國家發展的關鍵力量。

