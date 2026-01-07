IKEA大撤退？大陸再關7間門市 上海廣州亦入列「營運策略轉型中」

IKEA宣布將於2026年2月關閉大陸7間門市，包含上海、廣州等一線城市據點。（圖／達志／美聯社，下同）

全球最大家具品牌IKEA（宜家家居）正面臨中國大陸市場重大營運轉型。品牌日前宣布，自2026年2月2日起，將關閉中國境內7家大型門市，包括一線城市上海與廣州的分店，反映出傳統大型零售模式在當地正遭遇嚴峻挑戰。

IKEA大陸實體布局調整，未來將轉向小型門市與強化線上購物通路。

根據大陸媒體《21世紀經濟報導》與港媒《香港01》綜合報導，IKEA將關閉的據點包含上海寶山、廣州番禺、天津中北、江蘇南通、徐州、浙江寧波與黑龍江哈爾濱。公司表示，這次調整並非因為門市經營困難，而是經全面審視現有據點後，出於「優化成本、提升效率、重新配置資源」的策略性轉型。

IKEA強調本次關店為資源重整與優化佈局，非因經營困難。

IKEA強調，品牌未來將由過去的「規模擴張」，轉為「精準深耕」，並將北京、深圳列為核心市場，計畫在未來兩年內開設超過10間小型門市，同時持續強化線上通路，包括官方網站、App與第三方電商平台。對於受關店影響的消費者，IKEA表示仍可透過鄰近門市或線上平台選購商品，維持完整購物體驗。

在大陸房市低迷與消費轉型影響下，大型商場經營壓力加劇。

此次關店也引發市場關注是否與大陸房市低迷有關。根據大陸國家統計局資料，2025年1至11月，全國房地產開發投資年減15.9%，住宅投資年減15%；新建商品房銷售面積與金額也同步下降，年減幅度均逾7%。中指研究院進一步預測，2026年新建房屋面積仍將年減6.2%，房地產投資將持續下滑至年減11%，整體市場可能要到「十五五」中後期（2026至2030年間）才有望逐步回穩。

分析指出，房市不振影響裝修與家具需求，加上電商崛起與消費者行為轉變，使大型郊區商場經營壓力日增。IKEA此番調整門市結構與營運重心，正是品牌對應市場現實的應變策略。

目前IKEA在大陸仍保有34家實體門市，搭配自有數位化平台與電商旗艦店，如何在實體體驗、社區小店與數位零售間找到平衡，將是其能否維持市場競爭力的關鍵。

