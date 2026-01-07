IKEA家具商場又熄燈！「這國家」一次關7間分店 未來營運策略曝光

國際中心／李紹宏報導

瑞典家具巨頭 IKEA（宜家家居）正迎來進軍中國市場後的重大戰略轉折！繼去年調整部分據點後，IKEA近日宣布，將於2月初大規模同步關閉包括上海、廣州在內的7家大型商場，並透露品牌未來的營運調整。

IKEA官方宣布，2026年2月初起，將關閉中國的7間分店。（示意圖／資料照）

港媒《香港01》 在報導中指出，針對此次變動，IKEA官方指出，關店是基於對各地市場環境與顧客需求的全面性評估，核心目標在於提升營運韌性並落實「精準深耕」。品牌強調，這並非縮減服務規模，而是經營重心的轉移，未來將更專注於提升資源的使用效率，以因應變化快速的零售環境，確保品牌能靈活應對市場挑戰。

廣告 廣告

在實體通路的規劃上，IKEA 將採取「化大為小」的策略，預計未來兩年內在北京、深圳等核心大都市開設超過10家小型門市，讓購物點更貼近消費者生活圈。

同時，品牌將傾全力強化數位渠道，透過官網、官方App及各大電商平台構建更完善的線上購物網絡。對於受影響地區的顧客，IKEA表示可轉由鄰近商場或線上通路繼續享受購物服務。

業界分析認為，中國房地產市場的長期低迷直接衝擊了居家裝修需求，加上電商平台的強勢崛起與消費者購物習性的質變，使得傳統郊區大型賣場的經營壓力與日俱增。目前IKEA在中國仍有約40家門市，如何在實體體驗、小店便利性與電商效率之間取得完美平衡，將是該品牌未來能否在中國市場維持競爭力的關鍵考驗。

更多三立新聞網報導

叛國賣情報 害死10名CIA特務！美國「最惡間諜」驚傳去世

別只點小籠包！鼎泰豐員工曝「必吃清單」：吃過真的回不去

飛安拖7年！國軍戰機自動防撞系統「裝機率0」 飛官最新陳情

結帳出示載具嫌麻煩？她曝iPhone「1功能」超神：地址、信箱也能設定

