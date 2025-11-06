IKEA店員突發奇想！竟直接在展示間辦《鐵拳8》電競賽，冠軍當場抱走家具

誰能想到逛傢俱店也能欣賞到激烈的電競比賽呢？瑞典傢俱連鎖龍頭 IKEA，最近一間位於美國亞特蘭大的分店，和知名格鬥遊戲社群 4o4esports 合作，舉辦了一場《鐵拳8》線下賽事。這有趣的活動不只是 IKEA 首次跨足電競領域，更是直接把比賽場地搬進了店內的展示間，讓選手們在精心佈置的樣品空間中一決高下。

在 IKEA 也能舉辦電競比賽？（圖源：Getty Images／鐵拳8）

根據外媒 Dexerto 報導，這次賽事的起因是店內一名員工，他同時也是格鬥遊戲玩家，想到用電競比賽的方式，來宣傳店內的遊戲家具系列，原本是想要選《任天堂明星大亂鬥》，但考慮到亞特蘭大的《鐵拳》社群更活躍，才會選擇《鐵拳8》。比賽舞台直接融入了 IKEA 的展示區中，選手們舒適的坐在電競椅上，使用電腦螢幕進行對戰，周圍環繞著各種 IKEA 的經典傢俱，彷彿就像在自家房間一般，把電競的熱血氛圍和家居生活的舒適感融為一體。

這次 IKEA 與電競社群的合作，總共有 12 名玩家合作，第一名獲勝者直接帶走了 Huvudspelare 系列的桌子和椅子套組，價值 429 美元，第二、第三名則是 150 美元和 75 美元的 IKEA 禮品卡，以及前三名都有的亞特蘭大動漫、遊戲和漫畫大會 MomoCon 通行證。目前該 IKEA 員工也考慮擴大規模，未來舉辦更多不同遊戲的比賽。

對於這次成功的跨界合作，IKEA 美國亞特蘭大區的市場經理 Brandon Lomax 表示，當初從兩位同事口中聽到這個想法時，便直覺這會是一件非常特別的事。他認為這是一個很有創意的方式，不只是單純有趣，也成功展示了 IKEA 家具的多功能性與實用性。首屆活動獲得了超乎預期的迴響，Lomax 為員工能以如此意想不到的方式與顧客建立連結而感到開心，並認為這大大激勵了整個團隊。