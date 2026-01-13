IKEA熱銷TOP10！「這支」蟬聯多年冠軍 鯊魚玩偶才第5名

生活中心／賴俊佑報導

IKEA公布2025 年度百元必收好物排行榜。（圖／資料圖）

IKEA公布百元必收好物2025消費者最愛TOP 10，蟬聯多年冠軍的BÄSTIS 毛絮黏把再次拿下冠軍，SPRUTTIG 衣架、SAMLA 收納盒亦深受消費者喜愛；另外，IKEA同場加映年度熱門5大IKEA玩偶榜單，經典款鯊魚玩偶居然才第5名。

BÄSTIS毛絮黏把蟬聯多年百元好物熱銷冠軍。(圖／IKEA提供)

2025 年度百元必收好物排行榜！毛絮黏把蟬聯多年冠軍

IKEA公布2025年度10大最受消費者喜愛的百元好物排行榜，從實用小物到高CP值、回購率超高的經典商品全數入榜，包含蟬聯冠軍、消費者好評回購的BÄSTIS毛絮黏把、材質輕巧且一組10入高CP值的 SPRUTTIG 衣架、透明設計方便辨識收納的SAMLA 收納盒；還有多款全新進榜好物，像是附有提把和孔洞可通風疏水的RÅNEN 置物籃、能堆疊省空間的GREJIG鞋架，以及含多種尺寸和顏色的BEVARA袋子封口夾 26件組等，通通百元有找！

SPRUTTIG衣架超高CP值一組10入，讓衣櫃整齊又省荷包。(圖／IKEA提供)

SAMLA附蓋收納盒今年再創低價更加划算，無論是日常收納，或是拿來迎接農曆年前大掃除使用都很合適。(圖／IKEA提供)

1.BÄSTIS毛絮黏把

2. SPRUTTIG衣架, 黑色, 10件裝

3. FRAKTA環保購物袋, 藍色, 55x37x35 公分/71 公升

4. ISTAD保鮮袋, 多種尺寸/多種顏色, 2.5/1.2 公升

5. SAMLA附蓋收納盒, 透明, 28x20x14 公分/5 公升

6. RÅNEN 置物籃

7. GREJIG鞋架, 灰色, 58x27x17 公分

8. PÄRKLA收納盒, 55x49x19 公分

9. BEVARA袋子封口夾 26件組, 多種顏色

10. PEPPRIG百潔布, 綠色 藍色/黃色

IKEA 2025年熱門玩偶排行榜由GOSIG GOLDEN狗/黃金獵犬玩偶奪得冠軍。(圖／IKEA提供)

經典款BLAHAJ鯊魚玩偶拿下排行第5名。(圖／IKEA提供)

2025 年度IKEA熱門玩偶榜單！鯊魚玩偶才第5名

IKEA 2025年熱門玩偶排行榜！年度第一名寶座又刷新，由GOSIG GOLDEN狗/黃金獵犬玩偶奪得冠軍、FABLER BJORN小熊玩偶以粉色款拿下第二名，接著是顏色和造型都搶眼的的AFTONSPARV外星人玩偶和SKOGSDUVA大黃蜂玩偶與經典的BLAHAJ鯊魚玩偶。

1. GOSIG GOLDEN填充玩具, 狗/黃金獵犬, 40 公分

2.FABLER BJÖRN填充玩具, 粉紅色, 21 公分

3. AFTONSPARV填充玩具, 外星人/綠色, 34 公分

4. SKOGSDUVA填充玩具, 熊蜂/黑色 黃色, 21 公分

5. BLÅHAJ填充玩具, 鯊魚, 100 公分

