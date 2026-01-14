IKEA百元必收好物排行榜 熱銷前10名出爐！

IKEA公布百元必收好物2025消費者最愛TOP 10。（圖／翻攝自Google maps）





逛IKEA最有趣的時刻，除了看那些大型家具，還有在最後區域隨手抓入購物車的「百元神物」，這些小物單價不高，卻能精準解決生活中的各種煩惱。IKEA公布百元必收好物2025消費者最愛TOP 10，快來看看您的心頭好有沒有上榜。

經典款黏把蟬聯冠軍

IKEA公布2025年度最受喜愛的百元好物排行榜，蟬聯多年冠軍的BÄSTIS毛絮黏把再次無懸念拿下第一名，其強大的清潔能力與超親民價格讓它成為每戶家庭的必備品。

緊接在後的是10件裝僅需百元的SPRUTTIG衣架，以及大容量的藍色環保購物袋。另外，今年有多款收納新秀挺進前十名，像是通風效果極佳的 RÅNEN 置物籃，以及可以互相堆疊、極度節省玄關空間的GREJIG鞋架，顯示現代消費者在選購時更偏向能有效增加空間坪效的功能性產品。

玩偶界爭霸戰

除了家用品，玩偶排行榜更是今年話題所在。過往長期佔據社群版面的BLAHAJ鯊魚玩偶在2025年意外退居第5名，而由充滿溫馨感的GOSIG GOLDEN黃金獵犬玩偶奪得年度第一名寶座。第二名則是充滿少女心的粉紅色FABLER BJORN小熊。令人意外的是，風格鮮明的AFTONSPARV外星人玩偶與造型奇特的SKOGSDUVA大黃蜂也衝進榜單，分居第三與第四名，這反映出消費者對於居家軟裝的喜好已逐漸從大眾經典款轉向更具個性化與療癒趣味的設計。

高回購率主力軍

在十名榜單的後半部，廚房實用小物依然展現穩定的銷售實力，包括多種尺寸組合的BEVARA袋子封口夾26件組，以及主打多尺寸、顏色繽紛的ISTAD保鮮袋，這些商品因為價格實惠且消耗量大，回購率一直居高不下。透明設計的SAMLA收納盒也憑藉著能一眼辨識內容物的優勢穩坐第五名。最後由三色清潔百潔布收尾，這些通通百元有找的日常消耗品，成功協助消費者在不傷荷包的情況下，輕鬆維持居家空間的整潔與美觀。

從清潔、收納到生活小物，再到療癒系玩偶，IKEA用實惠價格與高實用性再次證明「百元好物也能大大提升生活品質」。不論是多年蟬聯冠軍、幾乎家家必備的毛絮黏把，還是意外名次洗牌的玩偶排行榜，都反映出消費者最真實的使用回饋。想要用小預算替居家換點新氣象，這份2025年榜單無疑就是最不踩雷的購物指南。

