IKEA社會企業與社企流宣布新合作 加速食農社創發展

氣候變遷與糧食危機正重塑全球經濟與生活樣貌，而社會創新正成為解方之一。為推動在地永續的食農行動，IKEA社會企業（IKEA Social Entrepreneurship）正式宣布與台灣社會創新推動平台「社企流」展開全新合作計畫，期望結合國際資源與本地能量，助台灣的食農社會企業邁向規模化發展，為弱勢社群創造更具韌性的未來。

這項合作於本月28日在「食農社創工作坊」中揭幕，活動集結來自全球與台灣的上百位創業者、企業代表與非營利夥伴，共同為「糧食系統的共融創新」進行跨界對話。此工作坊同時也是2025年《社會企業世界論壇》（Social Enterprise World Forum, SEWF）於台北舉辦前的重要前導活動。

全球與在地的串連：從理念到行動

IKEA社會企業董事總經理Åsa Skogström Feldt親自來台出席開幕，他指出：「支持在地創業者，就是推動世界改變的起點。當企業願意分享自身的專業知識與網絡，就能為社區創造出超越商業本身的價值。」

他強調，這次合作不僅是一場資源連結，更是一場價值實踐——在地創業者熟悉土地與社群的需求，而IKEA能以長期培力與國際經驗，為其打開全球市場的視野。

IKEA社會企業自2012年成立以來，已在全球支持超過250家社會企業。特別是在印尼與馬來西亞等地，該團隊已協助逾40家組織提升經濟韌性，並創造超過數千個就業機會。這些經驗，也為台灣食農創新注入了可參照的成功模式。

香港DFI（牛奶國際）零售集團IKEA執行長凌思卓（Martin Lindström）也親臨現場，強調IKEA台灣與社區共好的信念：「IKEA長期相信商業應與社會並行。我們希望透過此次合作，把IKEA在全球的永續經驗與台灣的在地創意結合，攜手打造具影響力的社會企業生態。」

近年，極端氣候頻發與糧食價格波動，使「糧食安全」與「永續農業」成為全球焦點。IKEA與社企流皆認為，真正的食農創新，不僅在技術層面，更在於如何讓弱勢群體參與其中、共享成果。透過此次合作，雙方預計於2026年共同推出「食農社會企業加速器計畫」，整合IKEA的全球商業專業與社企流的在地育成經驗，協助具有潛力的社會企業進行營運優化、產品升級與國際交流。計畫同時將導入影響力衡量工具，確保企業在成長的同時，也能擴大社會價值。

國際觀點交會：東南亞案例啟發台灣行動

工作坊當日，最受矚目的環節之一為「國際經驗交流座談」。印尼社會企業投資與育成樞紐Instellar Impact、馬來西亞循環經濟社會企業Biji-biji Initiative與醜蔬果與剩食咖啡館Graze Market，分享他們如何透過創業行動，讓當地社群在糧食議題上找到新的生存與共創模式。讓與會的台灣參與者深刻體會到，食農創新不只是產品開發，而是一場結合環境、教育與社會參與的文化革新。

座談後的分組討論更讓多方交流具體化。台灣在地的食農團隊、非營利組織與企業代表分享實際挑戰，如土地流失、青農留鄉困難與供應鏈不平等。IKEA與社企流團隊也蒐集了這些洞察，作為2026年加速器課程設計的參考依據。

從加速器到消費現場：社會影響力的生活實踐

IKEA不僅以策略計畫推動社會創新，也希望透過設計與生活體驗喚起公眾意識。在即將登場的《2025社會企業世界論壇》期間，IKEA將於10月29日至30日在台北松山文創園區設立「MÄVINN系列快閃攤位」，免費向民眾開放。

MÄVINN是IKEA長期與全球社會企業合作的系列品牌，每一件產品都由來自印度、孟加拉、越南等地的職人工匠手工製作，使用天然材質，並確保工人獲得公平報酬。此系列展現了「手作的力量」，讓設計不僅是美學語言，更是一種改善生活的途徑。

現場除展示工藝作品，亦將提供瑞典健康永續餐點，象徵從「食」到「居」，永續精神如何落實於日常。IKEA表示，希望藉此讓更多消費者理解，購買行為本身也能成為支持弱勢群體、參與社會創新的行動。

建構共好未來：從一場工作坊開始的長期承諾

此次「食農社創工作坊」的舉辦，不僅為IKEA與社企流的合作揭開序幕，從國際論壇到地方行動，從社會企業育成到消費者教育，這一連串的布局，正描繪出一條跨國共學、共創的永續藍圖。

Åsa Skogström Feldt和社企流皆表示，改變不會一夜之間發生，但只要每個人都願意為他人與地球多走一步，就能創造出真正的系統轉變。未來將持續以「生態圈協作」為核心策略，凝聚政府、企業與公民社會的力量，為食農創新建立可持續的支持網絡。