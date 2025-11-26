IKEA進駐台北天母商圈！快閃店11/29開幕 必搶天母包、抽一年份肉丸餐
記者李鴻典／台北報導
Hej（瑞典語你好的意思）天母人！IKEA快閃店將於11/29在家樂福天母店開幕， 11/28試營運，預計開設三個月，集結近200項節慶產品、熱銷家飾、話題設計單品與瑞典美食，一次滿足節慶佈置與日常採買需求。
開幕期間更推出多項限定優惠與好禮，包括天母快閃店限定的「天母限定帆布包」、新卡友單筆消費滿額的「白色零錢包」等，還有機會抽中火柴燈、甜甜圈燈，一年份的瑞典肉丸餐券。
IKEA天母快閃店位於家樂福天母店2樓，佔地約31坪，整體以「節慶靈感X日常百搭」為概念，共規劃五大產品區，包括瑞典超市食品區、收納家飾區、兒童玩偶區、寢具區與燈飾區。開幕期間店內更運用IKEA家具、薑餅屋與多款聖誕限定家飾，將現場佈置成溫馨的聖誕場景。
最特別的是瑞典超市食品區，網羅近50項經典熱銷與節慶限定美食，從家常料理、涮嘴零食到應景甜點一應俱全，像是鮮嫩多汁的SJORAPPORT鮭魚菲力、口感紮實的HUVUDROLL瑞典肉丸、以及開胃脆口的酸奶洋蔥洋芋片，都是廣受歡迎的經典美食；聖誕期間還能買到VINTERSAGA巧克力聖誕老人造型、聖誕屋造型薑餅、還有瑞典聖誕節慶飲料等主題食品。
IKEA天母快閃店還精選了超過140項家飾品，從日常必備到節慶氛圍限定都能一次買齊，像是廣受家庭歡迎的收納家飾區，如LENNART 抽屜櫃、RÅSKOG推車與SAMLA收納盒，輕鬆打造井然有序的生活空間；在兒童玩偶區，則少不了大小朋友都喜愛的BLÅHAJ鯊魚；寢具區推薦熱銷的KLUBBSPORRE人體工學枕，以支撐性和舒適度獲得高度好評；而燈飾區則集結UPPLYST雲朵壁燈、VARMBLIXT甜甜圈燈、AFTONSPARV火箭燈等社群爆紅的趣味設計單品，為居家角落增添亮點。
適逢節慶時節，店內同步販售兩大聖誕新品系列，包括VINTERFINT系列的聖誕裝飾、雪人造型萬用罐、餐巾紙等應景小物；STRÅLA系列像是馴鹿造型LED桌燈與星型燈罩，以溫暖光線營造專屬於天母家庭的冬季儀式感。針對有大型家具需求的消費者，也可以在快閃店裡由專人協助線上下單，直接將產品送到家。
