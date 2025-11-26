IKEA進駐台北天母商圈！快閃店11/29開幕 必搶天母包、抽一年份肉丸餐

記者李鴻典／台北報導

Hej（瑞典語你好的意思）天母人！IKEA快閃店將於11/29在家樂福天母店開幕， 11/28試營運，預計開設三個月，集結近200項節慶產品、熱銷家飾、話題設計單品與瑞典美食，一次滿足節慶佈置與日常採買需求。

IKEA快閃店將於11月29日在家樂福天母店開幕，11月28日試營運。（圖／品牌業者提供）

開幕期間更推出多項限定優惠與好禮，包括天母快閃店限定的「天母限定帆布包」、新卡友單筆消費滿額的「白色零錢包」等，還有機會抽中火柴燈、甜甜圈燈，一年份的瑞典肉丸餐券。

卡友單筆消費滿599元，即可獲得專為天母快閃店設計的限量帆布包，將IKEA黑色愛心袋搭配由I、K、E、A巧妙拼出「天母」字樣的天母專屬提袋，只送不賣。（圖／品牌業者提供）

IKEA天母快閃店位於家樂福天母店2樓，佔地約31坪，整體以「節慶靈感X日常百搭」為概念，共規劃五大產品區，包括瑞典超市食品區、收納家飾區、兒童玩偶區、寢具區與燈飾區。開幕期間店內更運用IKEA家具、薑餅屋與多款聖誕限定家飾，將現場佈置成溫馨的聖誕場景。

開幕期間推出多項限定優惠與好禮，還有機會抽中火柴燈。（圖／品牌業者提供）

最特別的是瑞典超市食品區，網羅近50項經典熱銷與節慶限定美食，從家常料理、涮嘴零食到應景甜點一應俱全，像是鮮嫩多汁的SJORAPPORT鮭魚菲力、口感紮實的HUVUDROLL瑞典肉丸、以及開胃脆口的酸奶洋蔥洋芋片，都是廣受歡迎的經典美食；聖誕期間還能買到VINTERSAGA巧克力聖誕老人造型、聖誕屋造型薑餅、還有瑞典聖誕節慶飲料等主題食品。

為慶祝開幕，每月來店消費不限金額，即有機會抽中人氣話題爆品，最大獎是一年份的瑞典肉丸餐。（圖／品牌業者提供）

IKEA天母快閃店還精選了超過140項家飾品，從日常必備到節慶氛圍限定都能一次買齊，像是廣受家庭歡迎的收納家飾區，如LENNART 抽屜櫃、RÅSKOG推車與SAMLA收納盒，輕鬆打造井然有序的生活空間；在兒童玩偶區，則少不了大小朋友都喜愛的BLÅHAJ鯊魚；寢具區推薦熱銷的KLUBBSPORRE人體工學枕，以支撐性和舒適度獲得高度好評；而燈飾區則集結UPPLYST雲朵壁燈、VARMBLIXT甜甜圈燈、AFTONSPARV火箭燈等社群爆紅的趣味設計單品，為居家角落增添亮點。

適逢節慶時節，店內同步販售兩大聖誕新品系列，包括VINTERFINT系列的聖誕裝飾、雪人造型萬用罐、餐巾紙等應景小物；STRÅLA系列像是馴鹿造型LED桌燈與星型燈罩，以溫暖光線營造專屬於天母家庭的冬季儀式感。針對有大型家具需求的消費者，也可以在快閃店裡由專人協助線上下單，直接將產品送到家。

凡新辦宜家卡並綁定LINE官方帳號，首筆家具家飾消費滿149元，還能帶走可愛實用的「IKEA白色零錢包」。（圖／品牌業者提供）

不分世代，從娛樂名人到一般大眾，今年各式包款上搭配喜愛的文創IP吊飾，成為裝扮主流。網路社群也快速匯聚擁有相同喜好的IP社團，助攻台隆手創館上半年熱銷品類「文趣IP」商品登上冠軍寶座，IP經濟崛起，一股幸福感正瀰漫四周，台隆手創館11月27日起，於LaLaport南港店三樓舉辦「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」西村優志老師新品快閃店，西村老師特別於角色插畫中結合台灣在地特色，獨家推出台灣限定款周邊，日系質感生活小物，100元起限量開賣！活動期間單筆消費金額滿1,000元，限量贈送獨家款「台灣限定紙袋」。

「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」期間限定快閃店。（圖／品牌業者提供）

不同時期帶來不同新鮮感的台隆手創館LaLaport南港店，日本秋季美妝產品人氣上架，最新季節保暖好物已上市，提前為冬日做好準備，選購一些暖呼呼的暖手寶、熱敷墊暖暖過冬！2026年1月5日前，獨家舉辦西村優志老師「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」期間限定快閃店，一起來找找正在台灣旅行的「studio UG」小夥伴們，「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」和「WARUMENONEKO-壞壞貓-」的蹤跡。

LaLaport南港店三樓舉辦「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」西村優志老師新品快閃店。（圖／品牌業者提供）

眾多日本新品和台灣限定商品，最受歡迎的絨毛娃娃系列，全新款超可愛表情不可不收。由西村優志老師粉絲分享，如果眾多周邊不知道要選哪一款，先拿開心熊貓和戀愛兔準沒錯！多款周邊包含日本最新生活小物，喜歡「studio UG」的小夥伴們的粉絲，千萬不要錯過！

西村老師特別於角色插畫中結合台灣在地特色，獨家推出台灣限定款周邊，日系質感生活小物。（圖／品牌業者提供）

今年耶誕，誠品書店邀你一同「安靜狂歡」！誠品書店嘉義市立美術館限定店12/21串聯嘉義市政府「320+1 嘉義市城市博覽會」、「嘉義市立美術館」與「昭和J11咖啡館」打造一場沉浸式夢境體驗，特邀「民生電氣」帶來歐美正夯的「無聲派對Silent Disco」，跳脫吵雜的派對印象，一起戴上耳機，隨著獨家夢境故事設計，盡情搖擺。

誠品書店嘉義市立美術館限定店。（圖／品牌業者提供）

E人也不孤單！已有百萬人次造訪的「誠品生活台南」12/5-12/7首次舉辦路邊野餐派對，特邀金曲獎最佳台語男歌手陳以恆、人氣歌手白安親臨現場開唱，還有走跳各大音樂祭的台南在地嘻哈團體「榕幫」帶來融合台灣老歌元素與西洋音樂的饒舌演出、「民生電氣」台語金曲串燒DJ秀，以及成大嘻研社、志開實小鼓藝團齊聚獻藝，現場特別佈置充滿復古氛圍的台式辦桌紅桌，歡迎鄰里鄉親來同樂！

誠品生活台南「奇妙歡樂耶誕“埕”」，遊園小火車環繞六米高夢幻耶誕禮物群，還有海盜船、摩天輪可共度愉快親子時光。（圖／品牌業者提供）

為12月耶誕佳節暖身，誠品生活480週週有活動一路熱鬧到跨年！首波12/5起連3天獨家推出「甜蜜加乘」活動，被譽為「美國頂級十大蛋糕」的Lady M，選購任一口味蛋糕即贈經典原味千層蛋糕；充滿歐陸浪漫風情的法國百年烘焙甜點餐廳PAUL，購買檸檬千層派再贈經典巴斯克乳酪蛋糕；連續６年獲頒米其林的「膳馨Shan-Shin」則獻上私房手作焦糖布丁買一送一。12月中再接力推出熱紅酒等10場專屬活動與耶誕新品！

想親手自製專屬熱紅酒？12/13由專業的「誠品酒窖」精選獲IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金獎的Oldenburg Vineyards，傳授耶誕最應景、濃郁香甜的「熱紅酒」美味配方；12/19 5F書店也邀請到台灣在地品牌「香料共和國」帶領讀者從認識異國香料的獨特風味與歷史知識到獨家熱紅酒香料包製作體驗。

12/19 5F書店邀「香料共和國」帶領讀者從認識異國香料的獨特風味與歷史知識到獨家熱紅酒香料包製作體驗。（圖／品牌業者提供）

