IKEA攜手設計師Tekla Severin推出Teklan系列藍牙喇叭，Solskydd、Kulglass燈飾喇叭12月登場

在今年結束與Sonos的長期合作關係後，IKEA正加速構建自有的音訊產品陣容，稍早宣布與瑞典知名設計師Tekla Evelina Severin合作，推出名為「Teklan」的全新聯名系列產品。此系列主打色彩鮮明的設計風格，包含三款全新的獨立藍牙喇叭，以及兩款結合照明功能的燈飾喇叭，預計將於12月正式上市，比原定計畫的2026年初提前登場。

IKEA攜手設計師 Tekla Severin 推出Teklan系列藍牙喇叭，Solskydd、Kulglass燈飾喇叭12月登場

Solskydd系列：三種尺寸、幾何多彩，支援Spotify Tap

此次推出的獨立喇叭系列命名為「Solskydd」，共有三種不同尺寸，外觀採用大膽的幾何圖形與配色設計 (同時也提供低調的純白款式)。

• 8吋便攜款：內建可充電電池，支援隨身攜帶，建議售價80美元。

• 11吋 / 18吋款：體積較大，需連接插座供電。11吋款售價100美元，18吋款售價140美元。

在擺放彈性上，較小的款式支援懸掛或搭配底座使用，最大的18吋版本則設計為可壁掛安裝。功能方面，Solskydd系列支援多喇叭串聯 (multi-speaker mode)，可與其他相容的IKEA藍牙喇叭連線，此外也支援Spotify Tap功能，讓使用者能一鍵續播Spotify音樂。

Kulglass燈飾喇叭：霜淇淋造型靈感

另一款亮點產品則是名為「Kulglass」的藍牙燈飾喇叭。IKEA表示其燈罩設計靈感源自於「霜淇淋」 (soft-serve ice cream)，外型圓潤討喜，並且有實體的音量旋鈕。

Kulglass提供綠色與紅色兩種燈罩選擇，建議售價為130美元。

12月上市，Vappeby也推新色

除了上述新品，Teklan系列也為先前推出的平價防水藍牙喇叭Vappeby帶來了更鮮豔的新配色，並且包含一系列編織充電線材。

雖然IKEA原先預告此系列將於明年推出，但目前確認Teklan系列新品將提前於今年12月開始陸續在全球市場上架 (確切日期視各地區而定)，試圖在假期購物季以獨特的設計美學搶攻居家音訊市場。

