IKEA擴展智慧家庭版圖，推出涵蓋燈泡、感測器與遙控器等21款Matter物聯網新品

IKEA 宣布，將推出一系列支援 Matter 開源智慧家庭標準的全新物聯網產品。此次新品多達 21 款，主要圍繞「照明」、「感測器」與「控制」三大類別，將升級現有產品，並且為智慧家庭導入更多應用可能。

IKEA 產品開發人員 Stjepan Begic 表示：「我們正升級最受歡迎的產品，同時增加新品以解決更多日常挑戰。我們的重點是保持從設定到日常使用的簡易性，讓任何人都能輕鬆開始、使用並擴展其智慧家庭。」

照明：11 款 KAJPLATS 智慧燈泡

在照明產品方面，IKEA 推出了多達 11 款隸屬於 KAJPLATS 智慧燈泡系列的新品。此系列將提供多種不同的形狀與尺寸規格，並且均支援 Matter 標準，同時也具備調光 (dimming) 功能。

感測器：MYGGSPRAY 動作感應、ALPSTUGA 空氣品質

此次新品的另一大重點是 5 款全新的智慧感測器，補足了 IKEA 在環境偵測方面的產品線：

• MYGGSPRAY： 室內/室外動作感測器，可自動觸發燈光。

• MYGGBETT： 門窗感測器，當門窗開啟或關閉時可發送通知。

• TIMMERFLOTTE： 溫濕度感測器。

• ALPSTUGA： 空氣品質感測器。

• KLIPPBOK： 漏水感測器。

控制：GRILLPLATS 智慧插座與 BILRESA 遙控器

在控制方面，IKEA 推出了「GRILLPLATS」智慧插座。此插座不僅能將檯燈或一般家電納入智慧控制 (遠端開關)，還能追蹤能源使用狀況。

此外，還有 4 款隸屬於「BILRESA」系列的遙控器產品，包含：

• 雙按鍵遙控器： 可開關燈、調整亮度，並設定預設場景。

• 滾輪遙控器： 功能相似，但透過滾輪強化調光操作。

• 套裝組合： 上述兩種遙控器也將分別提供「三件組」套裝。

上市資訊

IKEA 方面表示，此次新品的具體售價與上市日期可能因不同市場而異。不過，根據先前 7 月的預告，這批全新的 Matter 智慧家庭產品，預計將在2026 年 1 月開始陸續推出。

