im.B吸金案三審宣判 曾耀鋒判13年.張淑芬9年半定讞

台北市 / 林志純 蔡銍湣 報導

im.B案主嫌曾耀鋒和女友張淑芬，吸金超過83億，案件上訴到三審，30號最高院依銀行法，判處曾耀鋒13年、張淑芬9年半徒刑定讞，不過洗錢罪部分，則發回高院更審，未來若再被判刑，刑度可能會再往上疊加！至於為了打擊詐騙，立法院也三讀通過「禁奢條款」，詐騙被告在賠償前，或有豪奢行為將會影響量刑，也將高額詐欺門檻，調降為100萬元。

im.B主嫌曾耀鋒VS.記者(2023)說：「(害人家家破人亡)，(不會覺得抱歉嗎)，(是不是拿騙來的錢買精品包啊)。」被逮前帶著女友逃亡，拿被害人辛苦錢過豪奢生活，IMB吸金案主嫌曾耀鋒，與共犯女友張淑芬，吸金超過83億，案件昨(30)日終於三審定讞，被羈押兩年多，過程中面對檢方和法院，雖然認罪但說詞仍避重就輕，二審時曾耀鋒被依涉犯銀行法和洗錢罪，合併判16年，三審最高院判13年定讞，但洗錢部分仍待釐清，發回高院更審女友張淑芬，三審也被判9年半，但洗錢部分還得繼續訴訟。

律師黃柏榮(非當事律師)說：「那如果更審法院認為說，這個洗錢部分仍然成立犯罪的話，那就會有定合併執行的問題，因此最後執行刑恐怕會有後續的疊加問題。」被判了13年還沒結束，當時曾耀鋒成立im.B借貸媒合平台，以高額利息吸引投資人，卻偽造假債權，欺騙投資人認購，許多人因此血本無歸。

立法院副院長江啟臣(12/30)說：「條文修正通過。」為了打擊詐騙立法院30日也三讀通過「禁奢條款」，被告賠償被害人前，有豪奢或浪費行為，將會做為量刑標準，詐騙老人和小孩及外國及犯罪，加重其刑二分之一，高額詐欺門檻也下修，騙100萬刑度3至10年，騙1千萬刑度5至12年，若達1億7年以上刑度，罰金最高5億，盼能達到嚇阻效果，降低詐欺犯罪率。

