im.B吸金83億元 主嫌曾耀鋒判刑13年定讞

不動產借貸媒合平台im.B吸金案涉詐金額高達83億元，最高法院今（30日）就主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬涉《銀行法》罪嫌部分，分別判處13年徒刑與9年6月徒刑，全案定讞；至於2人另涉洗錢罪及犯罪所得沒收、追徵部分，最高法院撤銷原判決，發回高等法院更審。

im.B吸金案源於台灣金隆科技公司設立網路借貸媒合平台，由曾耀鋒與張淑芬實際主導營運，2人以不動產債權及票貼債權投資方案為名，向民眾招募資金，宣稱年息約6%至13%、期滿可返還本金，並透過指示幹部認購、虛構債權等方式，營造平台交易活絡假象，最終無法償還本金、支付利息，導致許多投資人蒙受重大損失。

一審台北地院認定吸金總額逾83億元，依違反《銀行法》及洗錢罪，判處曾耀鋒16年6月有期徒刑，張淑芬12年2月，並沒收犯罪所得71億餘元；二審高等法院審酌2人坦承犯行與部分被害人和解，改判曾耀鋒犯銀行法非法經營收受存款業務罪13年徒刑、洗錢罪3年5月徒刑，合併應執行16年，併科罰金240萬元；張淑芬則依《銀行法》判處9年6月、洗錢罪1年11月徒刑，合併應執行11年6月，併科罰金140萬元，並改沒收犯罪所得35億元。

全案再上訴，最高法院今日認為《銀行法》罪嫌部分，原判決無違誤，駁回上訴定讞，至於洗錢罪及犯罪所得沒收、追徵部分，則撤銷原判決，發回高等法院更審。

