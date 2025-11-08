im.B吸金83億 主嫌曾耀鋒、女友張淑芬「延押2月」原因曝

社會中心／程正邦報導

國內史上最大的P2P不動產借貸媒合平台詐欺案「im.B吸金案」，再度有最新司法進展。高等法院近日裁定，全案主嫌曾耀鋒（台灣金隆科技負責人）及其女友張淑芬，因涉及詐騙金額龐大、一二審均遭判處重刑，且有逃亡之虞，因此裁定自11月13日起，延長羈押兩人兩個月。

im.B吸金案被害人到法院陳情抗議。（資料照）

涉案金額破83億！主嫌遭重判、高院認定逃亡風險高

高等法院指出，曾耀鋒與張淑芬的羈押期原訂於11月12日屆滿。日前高院特別提訊兩人召開延押庭，審酌以下關鍵因素：

1. 重刑風險： 兩人皆已被一、二審法院判處重刑（二審曾耀鋒判16年、張淑芬判11年6月），面臨長時間的監禁。

2. 犯罪嫌疑重大：涉案金額高達83億3千多萬元，被害人眾多，且71億多元的犯罪所得流向不明，顯示兩人犯罪嫌疑重大。

3. 逃亡紀錄：曾耀鋒過去曾有通緝紀錄，認定仍有高度逃亡風險，非限制住居或科技監控等手段足以替代羈押。

高院強調，由於本案已上訴至最高法院審理中，尚未確定，為確保審判程序及後續刑罰執行的順利進行，因此裁定延長羈押兩人。

台北分署拍賣im.B吸金案的奢侈品名牌包。(資料照)

兩審判決出爐：吸金逾83億，71億犯罪所得全沒收

im.B案是近年來台灣金融詐騙規模最大的案件之一，檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年起成立「im.B」借貸媒合平台，假藉媒合不動產借貸進行債權認購，向不特定民眾吸收資金。

法院判決指出，曾耀鋒指示幹部大量虛構不存在的債權，並由平台每月支付投資人固定利息，製造債權活絡的假象，誘騙投資人持續投入資金。 台北地院一審認定，該平台吸金詐騙金額高達83億3千多萬元，遠超過先前估計的90億元。一審台北地方法院依違反《銀行法》等罪，判處曾耀鋒16年6月徒刑、張淑芬12年2月徒刑。

高等法院二審認為兩人對鉅額犯罪所得交代不清，改判曾耀鋒16年、張淑芬11年6月徒刑，並裁定將71億多元的犯罪所得全部沒收。

im.B自救會發言人林家輝偕同展雲、澳豐、五互、百富等案件被害者到立法院抗議。（圖／記者楊忠翰攝影）

