im.B吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友遭判重刑 高院憂「逃亡」延押2個月
台灣金隆科技負責人曾耀鋒以「im.B」不動產借貸媒合平台吸金詐騙83億多元案，高等法院認定主嫌曾耀鋒及女友張淑芬均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，2人均有逃亡之虞，裁定自11月13日起，延長羈押2個月。
高院指出，曾耀鋒、張淑芬羈押期原訂11月12日屆滿，日前提訊兩人召開延押庭，聽取兩人、辯護律師及高檢署檢察官意見。審酌兩人均遭判重刑，涉案金額龐大、被害人眾多，且曾耀鋒曾有通緝紀錄，認定仍有逃亡之虞，因此裁定延押。
台北地方法院一審認定，曾耀鋒吸金詐騙金額達83億3千多萬元，扣除已發放本金、利息及業務獎金後，尚有71億多元犯罪所得流向不明。地院依違反《銀行法》等罪，判曾耀鋒16年6月徒刑、張淑芬12年2月徒刑。
高等法院二審認為兩人對剩餘犯罪所得交代不清，改判曾耀鋒16年、張淑芬11年6月徒刑，並沒收71億多元犯罪所得。案件目前已上訴最高法院審理中。
高院強調，案件尚未確定，為確保審判及刑罰執行順利進行，限制住居、限制出境或科技監控等手段均不足以替代羈押，因此裁定延押兩人兩個月。
檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年起成立借貸媒合平台「im.B」，藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸，估計吸金約90億多元。
