Im.B吸金90億案主嫌曾耀鋒判刑13年定讞 女友判9年6月確定

記者楊佩琪／台北報導

「im.B不動產借貸媒合平台」吸金近90億案，主嫌曾耀鋒二審被判刑16年6月，併科250萬元罰金。女友張淑芬被判刑12年2月，一共31人皆被依法判刑。案經上訴最高法院，最高院就曾耀鋒犯非法經營收受存款業務罪，判刑13年定讞，張淑芬部分則判刑9年6月定讞。洗錢及犯罪所得沒收等部分，則發回高等法院。

曾耀鋒先是要求父親擔任台灣金隆科技名義負責人，自己擔任實際負責人，並於2016年間創立不動產債權媒合平台，2018年間架設im.B網站，女友張淑芬擔任副總經理。

廣告 廣告

接著曾男再找父親等人擔任人頭金主，出借款項產生債權，再由借款人提供不動產設定抵押，或借款公司提供未到期應收帳款支票為擔保，再透過平台媒合不特定投資人認購債權。

但其實出借款就是投資人投入的資金，客服及業務以高年息保證兌回本金等語，招攬投資人。曾耀鋒等人再製造認購債權活絡假象。直到2023年5月止，共吸金超過90億。

一審台北地方法院判處曾耀鋒16年6月有期徒刑，判處張淑芬12年2月。二審法官認為，曾耀鋒等人曾耀鋒等人創立的台灣金隆科技公司以「後金養前金」方式經營，透過「不動產債權認購投資方案」及「票貼債權認購投資方案」承諾給予投資人之報酬經換算後，高達年息6％至13%，已高過國內合法金融機構放款利率好幾倍，使投資人為追求超額高利加入投資。

而im.B平台由業務組成營業處，舉辦說明會，強調「穩賺不賠」等話術或以業務獎金方式鼓勵業務人員，招攬廣大民眾參與投資，約定年息最高12%至13%，使民眾加入，已構成銀行法非法吸收資金行為。

更多三立新聞網報導

央廣官網被駭五星旗案北院首開庭 遭起訴3內鬼通通不認罪

控賴清德不道歉民眾黨正式遞狀提告 求償100萬登報刊主文1日

黃子佼二審獲緩刑還是出不了國 高院裁定繼續限制出境出海8月

辯論終結明年3/26宣判！檢批柯文哲爆粗口丟瓶攻擊 建請法官判28年6月

