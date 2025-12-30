im.B吸金90億！通緝犯邊逃邊騙 曾耀鋒要入獄13年、女友張淑芬9年半「還沒完」

im.B主嫌曾耀鋒將先入獄執行13年。資料照。侯柏青攝。



不動產借貸媒合平台im.B負責人曾耀鋒利用名人代言或合照，以「龐氏騙局」吸金90億元，曾男一審判有期徒刑16年6月、共犯女友張淑芬12年2月，二審考量兩人取得部分和解，改判16年，張女11年6月。最高法院今天先審結《銀行法》部分，曾耀鋒確定入獄13年、張女9年半；至於洗錢和沒收部分則發回高院更審。

曾耀鋒因槍砲案遭通緝，對外以假名「曾國緯」自稱，他擔任川晟集團實際負責人，川晟集團旗下的台灣金隆公司則由曾男父親曾明祥擔任名義負責人。曾耀鋒2016年創立不動產債券媒合平台，2018年推出借貸媒合平台「im.B」（我是銀行家I am Bank縮寫），由女友張淑芬擔任副總，對外宣稱是P2P網路借貸平台（peer-to-peer lending，點對點借貸），實際上則是扮演銀行非法吸金。

im.B主嫌張淑芬必須先入獄9年6月。資料照。侯柏青攝

曾耀鋒找來員工充當原始債權人，他們的帳戶則拿來收取民眾的投資款。曾耀鋒四處和政商名流拍照拉關係，並邀來知名主播盛竹如代言，旗下超級業務員卯足全力推銷債權認購方案，打著約定年利率高達6~13%的旗幟，讓民眾前仆後繼的掏錢入坑，前後7年間共吸金83億4439萬326元。

但曾耀鋒一邊找新客戶吸血，一邊也得照付舊客戶的高額利息，這種「後金養前金」的方式逐漸入不敷出。於是，曾耀鋒、張淑芬等人在2019年起，為了持續吸引新資金，曾耀鋒偷偷將已經還完的債權直接重新上架，或者分割成數筆債權後上架誆騙客戶。為了吸更多客戶的血，曾耀鋒鋌而走險，乾脆偽造假債權在平台上架，業務員還聲稱，如果客戶到期續借的話，投資人每年可以拿到13%的超高利息，這些招數，讓投資人捧著鈔票上門投資。

曾耀鋒一審被判16年6月，併科罰金250萬元，張淑芬判12年2月，併科罰金150萬元，兩人共同沒收犯罪所得71億餘元，其餘共犯則判刑7年到1年不等。二審考量兩人部分和解，刑度下修為曾耀鋒16年、併科240萬元罰金，張淑芬11年6月、併科罰金140萬元，另諭知沒收犯罪所得35億元。

最高法院今天先審結《銀行法》部分，曾耀鋒判13年，張淑芬9年半確定，而兩人涉及洗錢和沒收部分，則發回高院更審，兩人刑度未來勢必將往上疊。

