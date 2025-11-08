「im.B」吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友張淑芬重判恐逃亡 裁定延押2月
〔記者楊國文／台北報導〕台灣金隆科技負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金詐騙83億多元，受害者估上千人，高等法院依銀行法判主嫌曾耀鋒16年、女友張淑芬11年6月，犯罪所得71億多元沒收，全案已上訴最高法院；高等法院認定曾男2人均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，曾2人均有逃亡之虞，裁定自11月13日起延長羈押2個月。
高等法院考量曾耀鋒、張淑芬羈押期將於11月12日屆滿，日前提訊2人召開延押庭，聽取曾2人、辯護律師和高檢署檢察官對是否延押的意見。
高院裁定指出，審酌曾耀鋒等2人分別被判處重刑，犯罪嫌疑重大，且被害人眾多，牽涉投資金額甚鉅，加上曾曾有通緝紀錄，足認曾2人有逃亡之虞。
另外，高院判決曾耀鋒2人均有罪後，高檢署和曾2人均提起上訴，正由最高法院審理中，此案尚未確定，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益等因素，為確保日後審判及刑罰執行得以順利進行，2人仍有羈押必要，無從以限制住居、限制出境、出海、科技監控及具保等手段替代羈押，裁定曾等2人均自11月13日起延長羈押2個月。可抗告。
檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年起成立借貸媒合平台「im.B」，藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸，估計吸金約新台幣90億多元，依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌起訴曾耀鋒等31人，並建請法院從重量刑。
台北地院審理認定吸金詐騙金額為83億3千多萬元，其中，扣除發放的本金、利息及職員業務獎金或發還被害人款項，尚有71億多元犯罪所得流向不明，依違反銀行法等罪重判曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月。
全案上訴，高等法院認定曾2人對剩餘犯罪所得流向均交待不清，判曾16年、女友張淑芬11年6月徒刑，犯罪所得71億多元應沒收，已上訴最高法院審理中。
更多自由時報報導
檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官
恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速
獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日
獨家》揭密太子集團系列三》2中國核心幹部多次來台 國民黨兩立委被爆協助入境
其他人也在看
im.B吸金83億 主嫌曾耀鋒、女友張淑芬「延押2月」原因曝
國內史上最大的P2P不動產借貸媒合平台詐欺案「im.B吸金案」，再度有最新司法進展。高等法院近日裁定，全案主嫌曾耀鋒（台灣金隆科技負責人）及其女友張淑芬，因涉及詐騙金額龐大、一二審均遭判處重刑，且有逃亡之虞，因此裁定自11月13日起，延長羈押兩人兩個月。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
民安公辦都更案 評選出爐
台北市財政局主導辦理「台北市中山區中山段四小段479地號等七筆土地公辦都市更新案」，五月公告、十一月五日完成綜合評選，最終由昇陽建設獲選最優申請人，後續將辦理議約及簽約事宜。北市財政局長胡曉嵐六日表示，今年規劃推出三件公辦都更案，其中以本案引資金額最高，總共吸引四家業者投標。由此顯示，民間業者對大都更時代政策高度重視與認同。中山民安公辦都更案所在街廓總計近二千平方公尺，位於交通便利、生活機能成熟的中山區，基地條件良好，因為本案設有擴大基地機制，後續將由出資人全街廓整合，以提升開發效益。北市財政局強調，今年規劃推出三件公辦都更案，皆由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，共有二件順利招商成功，另預計今年十二月再推出中山區長春段公辦都更案，邀請業界團隊踴躍提案投標，攜手共創都市 ...台灣新生報 ・ 1 天前
輕資產策略發酵！奇威行賣透天店面1.07億成交 「售後回租」活化資金
不少企業持有不動產增值後，採取獲利了結，改走輕資產路線。根據最新實價揭露，位於台北市中山區民權東路二段上一棟四層樓透天店面，9月交易1.07億元，新買家為鋼鐵廠，採無貸款方式購入，而賣家則是原本在此經營的服飾業「奇威行公司」，目前該透店仍由「KeyWear奇威名品-台北民權店」持續經營，不排除業者在出售自有不動產，再以回租方式跟新買家承租店面。太報 ・ 1 天前
跨域安居緝毒 溯源再逮分裝藥頭起獲依托咪酯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台南市刑事警察大隊接獲情資顯示，1名陳姓男子，涉嫌流竄在雲林縣、嘉義市等地區，專門販賣第二級毒品依托咪酯維生。台南市刑大表示，專案小組循線配合特勤人員，鎖定陳男租用套房破門攻堅，起獲第二級毒品依托咪酯、分裝瓶、電子煙、K盤、煙油、電子磅秤、電子煙彈、現金等。再向上溯源追查，發現陳男自今年2月起，向雲林地區1名張姓男子...匯流新聞網 ・ 1 天前
債務糾紛！北市中山區街頭全武行 警逮7人送辦
債務糾紛！北市中山區街頭全武行 警逮7人送辦EBC東森新聞 ・ 22 小時前
北市都更危老重建 中山區最熱
台北市中山區為全市都更與危老重建最熱門的行政區！高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，目前中山區整合中與已啟動的案件總數已逾30件，數量居台北市之冠，未來開發潛力備受期待。該區因地段精華、交通便利、商業機能成熟，吸引眾多建商積極投入。中時新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰颱風不排除從中南部登陸 專家提醒大環流威力「全台都會很有感」
今年第26號颱風鳳凰預計將在今天下午升級為中度颱風，天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。天氣多一典 ・ 1 天前
禁宰令解除！「這行業」正式重出江湖 大批豬販急排隊
7日開始開放豬隻屠宰、拍賣，在高雄鳳山肉品市場外，也有個特殊的行業，就是幫人磨刀的攤販，跟著禁宰令一起休了15天的無薪假，終於可以出來擺攤，磨刀攤販一早就很忙！許多豬販來拍賣豬順便磨刀，攤販說平常1天至少可以賺1千元，好久沒做生意，今日工作立刻爆量！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
張貼欠款人身分證、照片等傳單 男子討債不成反挨罰3000元
李姓男子不滿鄭姓男子欠錢不還，夥同廖姓友人，跑到鄭男經營的店家大門，張貼寫著鄭男「欠錢不還」、「還我血汗錢 」等內容，並附上鄭的身分證、個人照片等討債傳單。基隆地院認為，李、廖將討債傳單張貼在鄭店門口，已影響社區秩序，依違反社會秩序維護法「藉端滋擾住戶」，裁罰李、廖各3000元罰鍰。自由時報 ・ 10 小時前
颱風鳳凰逼近 台電台南區處加強樹修礙洗戒備
（中央社記者張榮祥台南8日電）颱風鳳凰逼近，台電台南區營業區加強戒備，已展開樹修及礙洗作業，巡視變電所，以因應風災可能帶來災害。中央社 ・ 10 小時前
立院國民黨團開啟「萬年總召」之路挨批 賴苡任：柯建銘已掌權23年
立院國民黨團「挺傅陣營」昨突襲通過修正黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」規定刪除，正式為現任黨團總召傅崐萁開啟國民黨團版「萬年總召」模式挨批。傅轉助理賴苡任今聲援，民進黨團總召柯建銘已掌權23年。太報 ・ 10 小時前
追妨害風化案攔錯人！女主持人遭包圍、搶手機 警致歉：執法過程符合規定
這名女主持人發文表示，當時她在車上突然被警察包圍，要求她立刻下車，手機還直接被拿走，3名警察圍在身旁，將她和同行友人分開詢問，「但我說什麼他們也都不相信，證件給他查，通通都說了，我說拜託你們調監視器！」女主持人提到，在一陣混亂後，她終於證明自身清白，「我原...CTWANT ・ 10 小時前
查看導航釀禍！華中橋休旅車自撞翻覆 車上4男2女輕重傷送醫
台北市萬華區驚傳翻車事故，8日凌晨1時許，1名29歲的孫姓男子，駕駛七人座休旅車行經華中橋時，疑因查看手機導航系統，未注意車前狀況，導致車輛自撞分隔島後翻覆，路人見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蕭美琴副總統在歐洲IPAC議會發表演說：台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表專題演說。這是台灣首度有現任副總統在歐洲議會正式發言，IPAC也在X發文形容這是一場「突破性演說」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
台中警「回馬槍」嚇到心虛男！搶包狂奔被壓制 鬼扯「壯陽藥」秒露餡
台中警方深夜在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違停路旁展開盤查，33歲魏姓車主神情緊張，眼神不時飄向另輛轎車，員警直覺有異假裝離開，隨即回馬槍返回，果然看見車前地上有個包包，此時魏男突然搶走包包狂奔，仍被追上壓制在地，鬼扯包包裡面是壯陽藥，結果一查全是毒品，依法送辦。自由時報 ・ 10 小時前
林志玲開箱Labubu賣萌！ 一幕惹哭網友：想到大S
50歲的林志玲與丈夫AKIRA結婚後育有1子，依然甜美迷人。近日她開箱紅遍全球的Labubu盲盒，童心未泯，有人讚她少女感十足、影片像她30年前拍的。其中一幕還讓網友想到她的已故好友大S。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器
越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。自由時報 ・ 11 小時前
青鳥酸傅崐萁「萬年總召」 賴苡任神打臉：柯建銘掌權23年
國民黨立院黨團昨（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次的規定，現任總召傅崐萁將可爭取連任。消息曝光後，遭到許多青鳥酸是「萬年總召」，甚至是仿效大陸國家領導人習近平，這讓國民黨前副發言人賴苡任笑了，並舉「柯建銘掌權23年」打臉。中時新聞網 ・ 10 小時前
獨／新店戒治所護理師控「遭醫檢師痛毆」 同事撕破臉互告
新店戒治所一名身障護理師遭同事毆打！她指控男醫檢師長期辱罵，八月底更動手打她15下，造成左眼腫脹、瘀青及太陽穴紅色傷痕。雙方各自提告傷害，案件已進入刑事調查。新店戒治所表示已依規定處理，但同事關係恐難修復。身障護理師控訴：「因為我在監獄上班，裡面不能拿3C產品進去，就是監視器、錄音筆、密錄器都不行。」無法即時蒐證，令人鼻酸！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣
淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣EBC東森新聞 ・ 9 小時前