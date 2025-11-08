「im.B」吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友張淑芬重判恐逃亡 裁定延押2月

「im.B」吸金83億元案曾喧騰一時，受害人眾多，高等法院重判主嫌曾耀鋒(左)16年徒刑，高院認定曾男有逃亡之虞，裁定11月13日起延押2月。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕台灣金隆科技負責人曾耀鋒被控以「im.B」不動產借貸媒合平台，吸金詐騙83億多元，受害者估上千人，高等法院依銀行法判主嫌曾耀鋒16年、女友張淑芬11年6月，犯罪所得71億多元沒收，全案已上訴最高法院；高等法院認定曾男2人均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，曾2人均有逃亡之虞，裁定自11月13日起延長羈押2個月。

高等法院考量曾耀鋒、張淑芬羈押期將於11月12日屆滿，日前提訊2人召開延押庭，聽取曾2人、辯護律師和高檢署檢察官對是否延押的意見。

高院裁定指出，審酌曾耀鋒等2人分別被判處重刑，犯罪嫌疑重大，且被害人眾多，牽涉投資金額甚鉅，加上曾曾有通緝紀錄，足認曾2人有逃亡之虞。

另外，高院判決曾耀鋒2人均有罪後，高檢署和曾2人均提起上訴，正由最高法院審理中，此案尚未確定，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益等因素，為確保日後審判及刑罰執行得以順利進行，2人仍有羈押必要，無從以限制住居、限制出境、出海、科技監控及具保等手段替代羈押，裁定曾等2人均自11月13日起延長羈押2個月。可抗告。

檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年起成立借貸媒合平台「im.B」，藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權，以製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸，估計吸金約新台幣90億多元，依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌起訴曾耀鋒等31人，並建請法院從重量刑。

台北地院審理認定吸金詐騙金額為83億3千多萬元，其中，扣除發放的本金、利息及職員業務獎金或發還被害人款項，尚有71億多元犯罪所得流向不明，依違反銀行法等罪重判曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月。

全案上訴，高等法院認定曾2人對剩餘犯罪所得流向均交待不清，判曾16年、女友張淑芬11年6月徒刑，犯罪所得71億多元應沒收，已上訴最高法院審理中。

高等法院審理「im.B」吸金83億元案，將主嫌曾耀鋒女友張淑芬(左)判刑11年6月，全案上訴最高法院審理中；高院認定張女有逃亡之虞，裁定11月13日起延押2月。(記者楊國文攝)

