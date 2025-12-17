iMac Pro 王者歸來？與 M5 Ultra Mac Studio 同步推出
文章來源：Qooah.com
Apple 計劃2026年上半年正式推出其 M5 系列處理器的高性能版本，該系列預計包含 M5 Pro、M5 Max 及 M5 Ultra 等多款型號。其中定位頂級的 M5 Ultra 處理器，有望搭載於新一代 Mac Studio。
與此同時，來自 iOS 26 內部代碼的洩露揭示，Apple 正在開發一款代號為「J833c」的 iMac，其所搭載的 H17C 平台被認為 M5 Max 處理器。這或許意味著 Apple 正在對搭載 M5 Max 的新款 iMac Pro 進行內部測試。作為 Apple 高階 all in one Workstation，iMac Pro 的更新傳聞已流傳多時，如今看來相關計劃可能已重新啓動並進入實質推進階段。
關於這款裝置屏幕規劃，目前業界存在兩種不同說法：一部分消息指出其將配備 32吋 mini-LED 屏幕，內置超過 4000顆 mini-LED 燈珠並實現約 1000個調光分區；另一類觀點則傾向於 27吋規格，並支援 24Hz 至 120Hz 的自適應更新率。
隨著市場與技術環境的持續變化，Apple 似乎已對高階一體機產品線做出新的評估與規劃，新款 iMac Pro 的後續進展值得持續關注。
