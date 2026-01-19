IMF上修全球2026年經濟成長率預估至3.3% 示警AI與貿易戰風險

國際貨幣基金(IMF)今天(19日)上修2026年全球經濟成長率為3.3%，較10月預測值增加0.2個百分點，主要原因在於科技投資增加，但該機構也警告，一旦人工智慧(AI)的生產獲利不如預期，或貿易戰重新開打，都有可能再度引發經濟動盪。

法新社報導，國際貨幣基金在最新「世界經濟展望」(World Economic Outlook)報告中指出，受到AI與科技投資熱潮的帶動影響，今年全球經濟成長率預計將穩定維持在3.3%，與去年相同。

從地區來看，美國今年經濟預估可成長2.4%；相較之下，歐元區成長率預計僅為1.3%，日本的成長速度更慢。

而在新興市場國家部分，中國與印度的成長也「相對強勁」。

報告也預測全球今年的通膨率為3.8%，較去年的預估值4.1%下降。

儘管全球經濟似乎擺脫了去年的關稅動盪，處於順風狀態，但國際貨幣基金首席經濟學家古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)示警，新一輪貿易與地緣政治衝突隨時可能爆發，對經濟成長帶來下行風險。美國總統川普(Donald Trump)近期才以格陵蘭主權問題為由，宣布對歐洲8個國家加徵關稅。

除了貿易問題，古林查斯表示，推動全球經濟向上的AI熱潮也有它自身的風險。如果AI的生產與獲利能力不如預期，市場可能出現修正，屆時股市大跌將導致消費者縮減支出，造成經濟衰退。