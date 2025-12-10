IMF上調中國今明2年GDP成長預測！敦促擺脫出口依賴

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃。（圖／達志／美聯社）

保加利亞經濟學家、國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，中國需要「加速」支持國內消費，減少對出口的依賴，以維持經濟成長。與此同時，IMF也將今年的中國經濟成長預期上調0.2個百分點至5％，並上調明年經濟成長預測至4.5％

據CNBC報導，她於美東時間10日向媒體指出：「作為全球第2大經濟體，中國的規模已大到無法再從出口獲得大量成長，若持續依賴出口導向的成長，不僅存在風險，也可能進一步加劇全球貿易緊張。」

她強調，中國必須加快推動已延續數十年的轉型，從出口導向轉向內需驅動，這不僅「對中國有利，也對全球經濟有利」，並指出此舉能避免其他國家採取措施「壓抑中國出口」。

她的表態正值中美貿易緊張升溫之際，而歐洲及墨西哥等國對中國輸出的汽車與其他商品規模亦愈發警惕。中國截至11月的年度貿易順差已創下逾1兆美元的新高。儘管如此，中國的消費力道自疫情後依然疲弱，部分原因來自持續低迷的房地產市場打擊家庭信心。

喬治艾娃表示，IMF估算中國未來3年需投入約占GDP 5％的資金來「果斷」解決房地產問題，而這可透過更嚴謹的財政與產業政策管理來達成。

她補充，決策者應更積極推動已預售住宅的完工，也應更果斷地讓「沒有生存能力」的中國房企退出市場，「我們稱它們為殭屍企業。嗯，讓殭屍離場吧。」

喬治艾娃指出，IMF分析顯示，提高社會支出特別是農村地區，可以在中期內將中國消費提升至相當於GDP 3％。她同時提到，中國仍需制定具體政策措施，但也必須讓市場力量扮演更重要角色，尤其是科技發展與人民幣（RMB）方面，「我們希望看到的是能反映基本面、由市場決定的人民幣匯率。」

IMF於10日發布聲明指出，中國相較貿易夥伴的低通膨「導致人民幣實質匯率貶值，進一步推動強勁出口與上升中的經常帳順差。」

與此同時，IMF也上調中國明年經濟成長預測至4.5％，主要基於國內刺激政策及低於預期的關稅，較10月預測上調0.3個百分點。IMF也將2025年的成長預期上調0.2個百分點至5％。

IMF預期，中國的通膨將從今年的0％升至明年的平均0.8％。中國稍早公布，11月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升0.7％，為近2年新高。IMF指出，北京要成功轉向以消費帶動成長的模式，需要「更緊迫且更具力度」的刺激措施。

中國領導層在10月宣布，未來5年的發展目標將包含更大力度的刺激消費與提升科技自立。中國高層預計將於本週稍後召開年度「中央經濟工作會議」，討論明年的經濟計畫。

上述談話出自IMF代表團在北京與上海進行為期10天、屬年度第4條公約（Article IV Consultation）的中國經濟審查後。

喬治艾娃與中國國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長潘功勝、財政部長藍佛安與商務部長王文濤會面。

李強9日在北京會見喬治艾娃及其他9家國際經濟機構負責人，並呼籲加強合作，表示中國有能力實現今年的經濟目標。

此次訪問由IMF中國團隊長賈恩-錢德拉（Sonali Jain-Chandra）領軍，IMF第一副總裁卡茨（Dan Katz）亦加入部分行程並與中國高層官員會晤。

