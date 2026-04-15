IMF下修全球經濟成長率 學者：台灣今年成長「保7」具挑戰

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國際貨幣基金(IMF)下修全球經濟成長預測，並警告通膨風險升溫，甚至不排除極端情況下今年全球經濟成長率恐降至2%。對此，中央大學台經中心執行長吳大任今天(15日)接受央廣採訪時表示，在全球景氣不確定性升高下，台灣今年經濟成長要「保7」確實面臨不小挑戰，但仍非全無機會。

主計總處於2月中旬上修今年經濟成長率預測值至7.71%，但當時並未發生中東戰事，也讓人關注在油價漲、通膨升溫情況下，台灣今年經濟成長是否能維持7%以上？

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吳大任指出，IMF此番下修全球經濟成長，主因在於中東戰爭帶來的連鎖效應，因為能源價格上漲，使各國家庭在必要支出上負擔加重，進而排擠其他消費，導致整體消費動能轉弱。他強調，一旦全球消費出現緊縮，將直接衝擊各國製造與出口表現，進一步拖累經濟活動。

他分析，台灣出口占GDP比重高達約七成，對外需依賴甚深，因此全球經濟波動對台灣影響尤為明顯。若通膨持續升溫，不僅衝擊出口，也可能壓抑國內消費，進一步影響整體經濟成長表現，使實際數據不如原先預期。

不過，吳大任也指出，台灣並非完全沒有支撐動能，其中人工智慧(AI)產業仍具成長潛力，儘管台灣今年經濟成長要「保7」確實面臨不小挑戰，但仍非全無機會。他說：『(原音)因為現在戰爭開打到現在，一個多月的時間，接下來會怎麼發展其實還有很多變數，所以我說有機會是指，如果這場戰爭能夠很快結束的話，我想所有的影響都是比較短期的影響，對我們台灣的影響就會比較有限；但是如果戰爭持續下去的話，時間拉長，我想很多不利的因素就會出來，所以關鍵還是看中東戰爭的發展。』

此外，台積電股價今天再創新高，吳大任指出，這與美國經濟結構密切相關。他表示，美國去年經濟成長主要來自兩大動能，其一是因關稅政策預期帶動的提前消費與企業拉貨潮，其二則是AI投資熱潮。

吳大任說，AI技術發展帶動企業提升效率、降低成本，相關投資持續擴大，也成為支撐美國經濟的重要力量。由於台積電為AI晶片的主要製造商，受惠於此波投資熱潮，營運表現與股價同步走高，不僅帶動台股，也呼應美股頻創新高的趨勢。(編輯：鍾錦隆)