IMF下調今年全球經濟展望 逆勢調高台灣GDP成長為5% 比主計處的7.7%低

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IMF認為美伊戰爭將衝擊全世界，最壞情況下全球經濟恐徘徊在衰退邊緣(圖片來源/IMF官網)

隨著美伊戰爭刺激能源和食品等價格節節上漲，國際貨幣基金（IMF）警告全球經濟恐因此「脫離正軌」，並據此下修2026年GDP成長率，但在此情況下IMF卻逆勢上調大幅台灣經濟展望。

4月14日，IMF發布的《世界經濟展望》預估2026年全球GDP將成長3.1%，比1月的預測值3.3%下修0.2個百分點。

IMF在報告中指出，全球經濟將面臨多重打擊，包括大宗商品價格上漲的直接影響，以及對通膨預期和金融市場避險情緒所產生的間接效應等。該組織還警告，隨著荷姆茲海峽航運中斷，世界經濟正朝著更不利的局面發展，成長步伐將明顯放緩。

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美伊戰爭若持續，IMF警告全球經濟恐再次徘徊在衰退邊緣

IMF依照對戰爭發展的不同預測，推論世界經濟成長可能出現三種版本：疲軟、惡化和嚴峻（weaker、worse and severe）。IMF發布的最新《世界經濟展望》預測，是根據最樂觀的情境（疲軟）所推測，也就是衝突結束，油價在下半年恢復正常，均價為每桶82美元左右。

《路透社》（Reuters）報導，就在最新《世界經濟展望》報告發布後幾分鐘，IMF首席經濟學家古林查斯（ Pierre-Olivier Gourinchas）表示，由於能源持續中斷，戰爭尚無結束的跡象，IMF所預測的「惡化」狀況，看來越來越可能發生，在這種狀況下，今年全球GDP成長率將從2025年的3.4%滑落至2.5%。

此外，根據IMF最壞的預測（嚴峻），美伊衝突將加劇，導致油價大幅上漲，2026年油價均價將為每桶110美元，2027年為125美元。與此同時，金融市場出現劇烈震盪，金融環境緊縮，全球經濟增長率將驟降至2%。

IMF表示，這意味著全球經濟陷入衰退的風險極高。自從1980年以來，全球經濟成長率僅有4年低於2%，最近兩次嚴重的衰退分別發生在2009年的金融危機之後，以及2020年新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐期間。

IMF大幅上調台灣經濟增長率，下修美國、歐元區和中國展望

儘管全球經濟展望嚴峻，IMF卻逆勢大幅調升台灣經濟表現，今年經濟成長率從1月預估的2.1％上調至5.2％，但明年預估增速放緩至3％。IMF還預估，今年台灣人均GDP將超過4萬美元，達42,100美元。

今年2月13日，我國主計處發布報告，大幅上修台灣2026年經濟成長率預估至7.71%，較去年11月的預測大增4.17個百分點，人均GDP更預計寫下4萬4,181美元新紀錄。

其他各大經濟體中，IMF將美國今年GDP成長率僅下調0.1個百分點，成為2.3%，主要是減稅、降息，以及在AI資料中心的熱絡投資，緩衝大部分能源成本上漲的衝擊。IMF認為，減稅等利多對經濟的支撐將延續至明年，因而將美國明年GDP增長率上調0.1個百分點至2.1%。

IMF將歐元區今、明兩年的經濟增長率均下調0.2個百分點至1.1%和1.2%。日本在最樂觀的情境下，今年和明年GDP成長率為0.7%和0.6%，與先前預測值持平。

中國今年成長率下調0.1個百分點，成為4.4%，低於中國官方設定的4.5%至5%。IMF指出，中國經濟增長放緩主要受到國內經濟活動疲軟所致，特別是房地產市場，甚至比出口還疲弱。

IMF預期，2027年中國經濟因房地產市場持續低迷、勞動力減少、投資回報下降和生產力成長放緩等諸多諸多結構性不利因素的牽制，增長率將繼續放緩至4%，維持先前的預測值。

中東和中亞國家受創最深，今年GDP預測值大砍2個百分點

整體而言，新興市場和開發中國家由於更依賴能源經濟，因此受到中東戰火的衝擊遠比已開發國家更大，這，IMF將這些國家的整體GDP成長率下修0.3個百分點至3.9%。

在中東和中亞衝突中心地區，由於基礎設施遭到大規模破壞，能源和大宗商品出口大幅下滑，恐承受更大的壓力，IMF將此地區今年GDP成長率大砍2個百分點至1.9%。

處於戰爭中的伊朗和週邊國家經濟甚至會陷入衰退，其中卡達最嚴重，GDP估計將衰退8.6%，伊朗和伊拉克分別衰退6.1%和6.8%，科威特和巴林衰退0.6%和0.5%。

但假設衝突短暫，該地區經濟將迅速復甦，2027年GDP成長將反彈至4.6%，較1月的預測值上調0.6個百分點。

新興市場中唯一亮點是印度，其2026年和2027年經濟成長預期均上調約0.1個百分點至6.5%，IMF認為印度經濟延續2025年年底強勁的成長氣勢，美國調降印度商品的進口關稅也將有所貢獻。

(原始連結)





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