IMF批無法再靠出口實現成長 中國稱明年將擴大進出口

路透社今天(13日)引述中國官媒中央電視台報導，一名中共高級經濟官員表示，中國計劃在明年擴大進出口，以促進永續貿易。

中國為世界第二大經濟體，總共擁有上兆美元的貿易順差，這加劇了北京與貿易夥伴之間的緊張關係，並招致國際貨幣基金組織(IMF)和其他觀察人士的批評。他們認為，中國以產品出口為導向的經濟成長模式無法持續。

中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀今天在一項經濟會議上表示：「我們必須堅持對外開放，促進多領域互利共贏合作，在擴大出口的同時增加進口，以推動外貿可持續發展。」

韓文秀表示，中國將在2026年鼓勵服務出口，並承諾採取措施提高人民收入、基本退休金，以及取消消費領域的「不合理」限制。

他也重申政府的呼籲，要求遏制被稱為「內卷」的價格戰。這類價格戰源於中國企業之間過度競爭，最終侵蝕整體利潤。

國際貨幣基金組織日前敦促北京，做出「勇敢的選擇」，藉由限制出口，來提振國內消費需求。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)10日在記者會上表示：「中國經濟規模龐大，僅靠出口難以實現更大的增長，繼續依賴出口導向型增長可能會加劇全球貿易緊張局勢。」

經濟學家警告稱，為了維持短期內的快速經濟成長，中國經濟的生產與消費失衡，已經威脅其長期成長。

中共領導人11日矢言，明年將繼續採取「積極主動」的財政政策，以刺激消費和投資。分析家預計，北京將把2026年的經濟成長目標設定在5%左右。