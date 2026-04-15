IMF示警中東戰火衝擊全球經濟 亞洲受惠AI商機成長率佳

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中東戰爭引發國際情勢動盪，國際貨幣基金組織IMF公布最新世界經濟展望報告，並警告如果衝突持續，且油價在2027年之前保持在每桶100美元以上，全球經濟將徘徊在衰退邊緣。

IMF首席經濟學家皮耶奧利維耶．古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，「經濟下行風險目前顯然非常高，戰爭的影響將是不均衡的。低收入能源進口國面臨巨大風險，尤其是那些本身就已經存在脆弱性且緩衝能力有限的國家，但海灣國家受到的損害是最嚴重。」

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IMF假設3種情境，如果衝突持續時間短，全球經濟成長率將降至3.1%，整體通膨率將升高到4.4%。假設衝突近一步加劇，導致能源價格和通膨預期上漲，金融環境趨緊，經濟成長率降至2.5%、通膨率升高到5.4%。假設能源供應中斷持續到2027年，經濟成長率將降至2%，通膨率將超過6%。

並預測中東國家以及歐洲經濟成長率下挫最多，不過相對來說，亞洲多個國家呈現上修，台灣則是維持上次預測結果5.2%

​​台經院景氣預測中心主任孫明德認為，「拜AI熱潮所賜，包含了台灣，我們的經濟成長率居高不下，所以雖然有一些油價的負面衝擊，但是AI帶給我們的正面效應更強。2026年還是看好的，因為我們台經院在1月的時候預估本來就比較偏低一點，我們那時候預估4%，我們沒有想到後面的外銷出口表現這麼好。」

行政院主計總處在2月13日預估，2026年台灣經濟成長率達7.71%，不過中東戰火在2月28日引爆，學者表示，台灣政府透過油電凍漲暫時抑制物價。不過台灣出口表現亮眼，對國內經濟樂觀看待。基本面也反映在台股表現，15日台股盤中再創新高，衝破3萬7000大關，最高一度來到3萬7064點，上漲768點，台積電買盤也不斷點火，盤中來到2100元，股價持續創新高，市場樂觀看待中東戰事，推升熱錢湧入台股。

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