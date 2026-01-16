IMF總裁訪基輔 援烏2558億貸款方案數周內送核

（中央社基輔15日綜合外電報導）國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天走訪烏克蘭，她表示81億美元新貸款方案數周內就會送董事會核批。不過她也強調烏克蘭豁免消費品增值稅的政策，必須先送進國會討論加以取消。

綜合法新社與路透社報導，國際貨幣基金總裁（IMF）喬治艾娃（Kristalina Georgieva）走訪基輔，烏克蘭中央銀行總裁皮什尼（Andriy Pyshnyi）在市中心歡迎，當地陳列燒毀的俄軍坦克，兩人同在紀念牆前獻花，牆上懸掛數千名在作戰中陣亡的烏克蘭士兵遺像。

2月24日是莫斯科入侵烏克蘭4週年。喬治艾娃抵達後，隨即與皮什尼、烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）、財政部長馬欽柯（Serhii Marchenko）會面，下午並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。根據國際貨幣基金官員表示，喬治艾娃在短暫的一日行程中，還將會晤企業界代表。

喬治艾娃上次造訪烏克蘭是在2023年2月，鑑於安全考量，她抵達基輔前的行程保密。喬治艾娃的家族與烏克蘭淵源深厚，俄羅斯出兵時，她的兄長就在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。

預計數週內，她將請求國際貨幣基金董事會批准一項81億美元（約新台幣2558億元）新貸款方案，強調為烏克蘭提供資金支持的重要性。

喬治艾娃在與烏克蘭總統澤倫斯基及其他高層會晤後表示，自去年11月初步達成有關貸款的協議以來，烏克蘭情勢已發生許多變化，然而融資方案的基本要求將維持不變。

喬治艾娃表示，關於烏克蘭豁免消費品增值稅的政策，她已告訴當局要採取行動廢止。儘管此舉在烏克蘭受到阻力，但她指出只要相關措施被提至國會審議，並非要求通過，國際貨幣基金即可據以考量核批新貸款。

喬治艾娃說：「在豁免增值稅的議題，我們已非常明確表示，此一改革勢在必行。我們絕不允許烏克蘭經濟在市場經濟與非市場經濟之間徘徊。我們必須推動改革，問題不在於是否執行，而在於如何進行、如何在國會中爭取足夠支持。」

喬治艾娃表示，她已向烏克蘭官員說明這項改革屬於必備條件。「我已說得很清楚。這件事沒什麼可討論。你們需要它，不僅是為了自己，也是為了爭取加入歐盟，還有吸引私部門進駐並改善經商環境。」

喬治艾娃表示，國際貨幣基金將評估哪些措施易於執行，哪些則需要更謹慎調整。有關豁免增值稅的改革，基金會正討論給予烏克蘭一年時間在國會爭取通過。

喬治艾娃這次訪問正值澤倫斯基日前宣布能源供應進入緊急狀態，目的是希望加速修復因俄軍襲擊而受損的電力供應。天寒地凍下，成千上萬的公寓大樓修復困難，夜間氣溫多次降至攝氏零下20度左右。

思維里登科稍早在社群平台X發文，感謝喬治艾娃長期支持，並稱她的來訪「對烏克蘭是重要的支持訊息」。（編譯：屈享平）1150116