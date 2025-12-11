IMF總裁警告：中國無法僅靠出口帶動經濟成長

（中央社台北11日電）國際貨幣基金總裁喬治艾娃警告，中國的製造業主導地位有加劇全球貿易緊張局勢的風險，此外中國無法僅靠出口帶動成長，北京應加速採取行動，將經濟轉為由內需拉動。

華爾街日報中文網11日報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）昨天在北京表示，「作為全球第二大經濟體，中國體量太大，無法僅靠出口實現太多增長。」她還說，中國經濟模式的轉變「早就該進行了」，而且應該加快步伐。

報導指出，喬治艾娃的尖銳言論是IMF對中國經濟進行年度評估的部分內容。今年前11個月，中國貨物貿易順差首次突破1兆美元，創下經濟史上的里程碑，凸顯中國製造業的主導地位。

然而中國政府面對外界對中國出口驅動模式的批評，往往不屑一顧，並將中國形塑為美國與其他國家保護主義的受害者，以及開放市場的捍衛者。

但隨著中國的出口飆升至歷史新高，中國政府的辯護在國際上越來越不被接受，一些歐洲國家也加入美國的行列，批評中國的做法。近期中國出口逐漸轉向非洲、東南亞和拉丁美洲，也對這些地區造成衝擊。

喬治艾娃強調，中國應促進內需，甚至一度懇請在場的中國年輕記者，讓他們家人多消費，「中國要靠你們來拉動內需。你們需要幫助你們的母親、父親、祖母、祖父改變觀念，讓他們認識到，花錢提振中國的國內消費是一種愛國行為。」

目前中國房地產市場低迷，加上中國人（尤其是老年人）偏愛儲蓄，抑制今年的中國國內消費。

IMF提出的建議包括：加強社會保障體系，讓中國人更有信心外出消費；增加農村地區的社會支出；以及縮減政府的產業政策。

然而，中國領導人習近平對進行劇烈改革持冷淡態度，一直專注於發展高端製造業，力圖將中國變成技術強國，同時採取零敲碎打的措施來鼓勵消費。

美中關係不佳，只會讓中國堅定決心，在半導體與汽車等關鍵技術領域實現自給自足。但中國政府為實現目標而投入的巨額資金造成大量浪費，削弱了生產力的成長，並迫使電動汽車製造商增加出口。

喬治艾娃說，中國政府認識到當前經濟面臨的挑戰，並已開始朝著正確的方向採取措施，我們正鼓勵他們更有力、更緊迫地採取行動。（編輯：廖文綺/周慧盈）1141211