IMF認證台灣「人均GDP」超越日韓 狂勝中國2.4萬美元

根據國際貨幣基金（IMF）資料，受惠於先進半導體強勁的國際需求，台灣今年在一項重要經濟指標「人均所得」上，已小幅超越經濟強權南韓。美國媒體《新聞週刊》（Newsweek）依據聯合國專責機構的預測，整理並公布東亞與東南亞各經濟體的人均所得最新排名變化。

人均所得係指國內生產毛額（GDP）除以總人口數，經濟學界常用此指標作為各國平均財富水準的「相對公平」比較基準。一般而言，人均所得愈高，代表民眾取得商品與服務的能力較佳，生活品質也相對較高。

不過，該指標雖較單純比較國家總所得更具參考性，但仍有其限制，並非衡量經濟福祉的唯一標準。人均所得可能掩蓋嚴重的所得不均問題，且未必反映通膨或當地生活成本差異。

東亞與東南亞人均所得排名

1. 新加坡

身為城市國家與金融樞紐，新加坡在人均所得方面遙遙領先，達9萬4,480美元，全球僅次於列支敦斯登、盧森堡、瑞士與冰島等四個富裕國家。

2. 澳門

3. 香港特別行政區

中國兩個特別行政區中，以博彩業聞名的澳門與金融中心香港，分別以7萬4,920美元與5萬6,840美元，名列第二與第三。

4. 台灣

IMF預估，被譽為「矽島」的台灣，2025年人均GDP將達3萬7,827美元，主要受持續經濟成長所支撐。

國發會主委葉俊顯指出，人均所得攀升，關鍵來自全球最大晶圓代工廠台積電的亮眼表現，以及人工智慧等高度仰賴晶片產業的需求快速成長。

5. 南韓

6. 日本

這也代表台灣人均GDP在23年來首度超越南韓（3萬5,960美元）。此外，根據《亞洲哨兵》（Asia Sentinel）報導，台灣去年在人均GDP首次超越亞洲第二大經濟體日本後，今年仍持續領先日本（3萬4,720美元）。

7. 汶萊

汶萊名次偏高，主要來自石油與天然氣收入，加上全國人口僅約46萬6,000人。

8. 馬來西亞（1萬3,900美元）

9. 中國（1萬3,810美元）

10. 泰國（7,940美元）

11. 蒙古（7,010美元）

12. 印尼（5,070美元）

13. 越南（4,740美元）

14. 菲律賓（4,320美元）

15. 柬埔寨（2,810美元）

16. 寮國（2,170美元）

17. 東帝汶（1,510美元）

18. 緬甸（1,100美元）

19. 北韓（無資料）

