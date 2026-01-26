IMF點名台灣持大量美元風險高 楊金龍：有誤解、不緊張

國際貨幣基金（IMF）最新全球金融穩定報告點名台灣對美元曝險部位是匯市規模約45倍，風險遠高於韓國。中央銀行總裁楊金龍今天表示，IMF並不熟悉台灣情況，此數據存在誤解，央行粗估約20倍，「我們不會非常緊張」。

國民黨立委賴士葆（左）、中央銀行總裁楊金龍（右）。（中天新聞）

IMF最新的全球金融穩定報告點出台灣與韓國暴露於匯率風險的美元計價資產相當高，韓國為25倍，台灣則高達45倍。

國民黨立委賴士葆今天於立法院財委會質詢時指出，根據IMF報告，台灣對美元匯率曝險程度明顯高於外匯市場可承受交易深度，央行對此看法為何。

楊金龍表示，IMF對台灣實際情況沒有很清楚，過去對台灣經濟成長預測也與實際值落差頗大，這次對匯率曝險的評估存在誤解，央行計算約為20倍，並非IMF指稱的45倍，因此「我們不會非常緊張」；央行會把IMF看法列入參考，但不會特別去糾正IMF。

國民黨立委賴士葆。（中天新聞）

台美關稅底定，台灣將透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。賴士葆關切企業對美投資2500億美元，是否影響外匯市場。

楊金龍表示，市場外幣資金非常充裕，存量及流量都沒有問題，央行評估短期內不會動到外匯存底。

央行報告指出，長期以來，台灣存在顯著超額儲蓄，如2025年預估為新台幣5.42兆元，足以支應廠商國內外投資需求；同時對外貿易持續呈現順差，國際收支健全且外債極低。

央行總裁楊金龍。（中天新聞）

央行接著表示，截至2024年底，台灣2024年淨國際投資部位（NIIP）約1.56兆美元；截至2025年12月底台灣外匯存底約6025.53億美元；民間部門存放國內銀行的外匯存款金額約3011億美元，其中美元計價占比約8成，上述數據都顯示國內外幣資金供給充裕，外幣資金的存量與流量相當充沛。

另外，賴士葆詢問黃金價格續漲，各國央行持續買進，台灣央行看法為何，楊金龍說明，這波黃金價格上漲主要動能來自民間，購買黃金的央行主要僅5個國家，包括俄羅斯、中國大陸、印度、土耳其、波蘭。並非主要國家央行都買進黃金，例如韓國、日本、歐洲等其他國家都沒有，台灣央行近半年也沒有買黃金。（中央社）

