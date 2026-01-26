IMF點名台灣美元曝險高達45倍冠居全球！楊金龍澄清僅20倍，「我們不會非常緊張」

國際貨幣基金（IMF）先前點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險高達外匯市場交易量的45倍，冠居全球主要經濟體。中央銀行總裁楊金龍對此回應，根據央行計算僅約20倍，IMF有所誤解，「我們覺得很easy，不會非常緊張」。



立法院財政委員會今（26）日邀請楊金龍、主計長淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、國發會主委葉主俊顯就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告並備質詢。



立委關心，根據IMF於去年10月發布「全球金融穩定報告」點名台灣的美元匯率曝險程度，明顯高於外匯市場可承受交易深度約3兆美元，曝險部位是匯市規模約45倍，遠高於韓國的25倍、日本的20倍。



楊金龍指出，IMF對台灣的實際情況並不清楚，以往關於台灣經濟成長預測也有很大落差，相關數據「參考就好」。根據央行計算，曝險規模約為20倍，風險仍在可控範圍內，這次會將IMF看法列為參考，但不會比照先前《經濟學人》指稱新台幣匯率低估一事特地致函糾正。



針對外界關注台美談判協議內容，企業赴美自主投資與政府信用擔保各2500億美元，是否將影響匯市？楊金龍說明，市場的外幣資金非常充裕，存量、流量都沒問題，短期內無需動用外匯存底。



根據央行報告指出，台灣長期以來存在顯著超額儲蓄，2025年預估為新台幣5.42兆元，足以支應廠商國內外投資需求；對外貿易持續呈現順差，國際收支健全並且外債極低。



截至2024年底，台灣2024年淨國際投資部位（NIIP）約1.56兆美元；2025年底外匯存底約6025.53億美元，民間部門存放國內銀行的外匯存款金額約3011億美元，其中美元計價占比約8成。據此而言，國內外幣資金供給充裕，存量與流量相當充沛。



廣告 廣告

更多風傳媒報導

