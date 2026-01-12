IMO多項新航運規範上路 2026年起全面生效

根據英國航運相關網站引述，國際海事組織（I-MO）宣布，多項涉及航安、環保與船員權益的重要公約修正案與技術規範，自二○二六年一月一日起正式生效，涵蓋船員訓練、貨櫃安全通報、消防設備、極地航行及替代燃料船舶安全等多個面向，對全球航運與漁業產業帶來深遠影響。

在船員權益與職場安全方面，IMO修正《船員訓練、發證與航行當值標準章程》（STCW Code），明確納入防制霸凌、騷擾及性侵害相關規定。新規定列入STCW Code表A-VI／一至四，要求所有船員接受基本訓練，具備辨識、預防及因應性騷擾、霸凌與性暴力事件的能力。

針對漁船人員安全，IMO同步修正《一九九五年漁船人員訓練、發證與當值國際公約》（STCW-F公約），並正式實施具強制力的STCW-F規則。新制度建立一致化資格標準與最低能力要求，強化漁船人員教育、訓練、發證與評估制度，回應漁業產業持續變化的需求。

在航行安全方面，IMO修正《防止船舶污染國際公約》（MARPOL）與《海上人命安全國際公約》（SOLAS），新增貨櫃落海強制通報規定。未來如發生貨櫃落海事故，船長須立即通報鄰近船舶、最近沿岸國及船旗國，並回報貨櫃位置、數量等資訊，以降低對航行安全與海洋環境風險。

另，SOLAS新增規定，要求船舶起重設備與拋錨作業絞盤在設計、操作、檢驗及維護上須符合更嚴格標準，並搭配IMO發布的相關技術指引，全面提升船上作業安全。

在燃油安全與環保方面，SOLAS第二章修正案明定，船用燃油閃點須符合攝氏六十度最低要求，並要求供油前由燃油供應商出具合格聲明，以防止不合規燃油進入船舶系統。

IMO也修正《極地航行規範》（Polar Code）與SOLAS相關條文，將航行安全與航程規劃要求，延伸適用於總長二十四公尺以上漁船、三百總噸以上非營業遊艇，及三百總噸以上、未滿五百總噸的貨船，在極地水域營運時皆須遵循新規定。

在船舶檢驗方面，《加強檢查計畫規範》（ESP Code）新增修正案，強化主管機關對船體厚度量測公司的監督與稽核責任，以確保散裝船與油輪結構安全。

針對新造船舶，SOLAS規定，二○二六年一月一日以後建造、三千總噸以上的貨櫃船與散裝船，須配備電子傾斜儀或其他裝置，用以顯示與記錄船舶橫搖狀態。

在消防安全與環境保護方面，SOLAS及高速船安全規範全面禁止使用或儲存含有全氟辛烷磺酸（PFOS）的滅火藥劑。新造船自二○二六年起即須符合規定，既有船舶則須於首次定期檢查時完成汰換。

同時，針對車輛甲板、特殊類別艙區及滾裝船空間，IMO新增消防偵測、警報、巡檢及影像監控系統要求，以利及早發現火災並迅速應變。

在危險品運輸方面，最新版《國際海運危險貨物章程》（IMDG Code）已於今年正式生效，適用所有載運包裝危險貨物的船舶。《散裝穀物安全運輸章程》（Grain Code）也新增特殊艙區裝載條件。

IMO也修正《使用氣體或其他低閃點燃料船舶安全章程》（IGF Code），針對燃料系統、防火結構及危險區域管理提出更高安全標準；《液化氣體船構造與設備章程》（IGC Code）也納入高錳奧斯田鐵鋼於低溫環境應用的相關規範。

在救生設備部分，《救生設備章程》（LSA Code）新增全封閉救生艇通風要求，適用於二○二九年一月一日以後安裝的設備。

IMO表示，這一系列新規定將有助於全面提升船舶安全、保護海洋環境，並改善船員的工作與生活條件，為全球航運業邁向更安全、永續的未來奠定基礎。