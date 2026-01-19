IMO歡迎全球首項國際海域海洋生物多樣性條約 正式生效

根據英國航運相關網站引述，國際海事組織（IMO）表示，全球第一個專為保護國際海域海洋生物多樣性而制定的國際條約，已於今（二○二六）年一月十七日正式生效，為公海海洋資源的永續利用與管理建立具法律約束力的全球性規範，被視為國際海洋治理的重要里程碑。

該條約全名為《聯合國海洋法公約下關於國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性之保育與永續利用協定》（BBNJ Agreement），核心內容涵蓋多項關鍵領域，包括海洋遺傳資源及其利益公平與合理分享、以區域為基礎的管理工具（如海洋保護區）、環境影響評估機制，及能力建構與海洋科技移轉等，全面回應公海長期缺乏整體治理架構的問題。

IMO指出，全球航運長期在國際海域航行，已受到嚴格環境保護、安全與保安規範約束，且相關規定適用於船舶整個航程。至今，IMO已制定超過五十項具全球法律約束力的國際公約與配套措施，並透過完善的船旗國、沿岸國與港口國管制體系，確保各項規範落實執行，支持航運業在保護海洋環境前提下持續發展。

在現行制度下，多項IMO公約已實質貢獻於國家管轄範圍以外海域的生物多樣性保育工作，其中包括《防止船舶污染國際公約》（MARPOL）、《國際船舶壓艙水管理公約》（防止外來入侵水生物種跨區域傳播），及《倫敦公約及其議定書》，以規範海上廢棄物傾倒行為。另，IMO目前也正推動新的具法律約束力框架，以因應船體附著生物（biofouling）所帶來的生態風險，進一步降低入侵物種擴散的可能性。

除國際公約，IMO也已指定多處「特別敏感海域」（PSSA）、特殊區域與排放控制區，對相關海域實施更高層級的保護與更嚴格的污染防制規定，並發布指引，協助航運業降低船舶水下噪音對海洋生物造成的衝擊。