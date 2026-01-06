IMO祕書長揭示2026年施政重點

根據英國航運相關網站表示，國際海事組織（IMO）祕書長多明格斯（Arsenio Dominguez）近日說明IMO今（二○二六）年工作重點，強調新年度將以「落實執行」為核心，推動各項政策從規劃走向實際行動，並產出可衡量的具體成果。

多明格斯指出，二○二六年IMO將致力於「把事情完成」。他指出，今年被定位為「執行之年」，也是IMO世界海事主題「從政策到實踐︱驅動海事卓越」的最佳展現，象徵組織將全面加速政策落實。

廣告 廣告

在海員議題方面，多明格斯指出，全球約有近二百萬名海員在海上工作，面對產業快速變化，海員訓練須與時俱進。IMO將啟動《海員訓練、發證及當值標準國際公約》（STCW）的重大更新作業，內容將納入新興科技、新燃料應用，及不斷演變的產業需求。

在減碳與氣候行動方面，多明格斯強調，IMO將持續推動航運業溫室氣體減量工作，朝向到二○五○年前達成減排目標，相關進展將陸續對外公布。

科技發展也是今年重點之一。他表示，各界高度關注的自動化與自主船舶議題，IMO將全力推進《自主船舶國際規範》最終定案，為未來智慧航運建立清楚且一致的國際準則。

多明格斯也指出，IMO將持續支持《公海條約》的實施。該條約於本月正式生效，象徵國際社會在保護海洋環境與生物多樣性方面的共同承諾。